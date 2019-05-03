Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara neden olabilecek yapılar yapılamayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği" ile taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla akarsu yataklarında yapılacak düzenlemelerle alınacak önlemler belirlendi.

Yönetmelik, akarsular üzerinde taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla tasarlanacak sel kapanı, bağlama, akarsu ıslahlarıyla akarsular üzerinde tasarlanacak köprü ve menfez gibi sanat yapılarının yanı sıra akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemelerle diğer çalışmaları kapsarken, baraj ve göller kapsam dışı bırakıldı.

Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara neden olabilecek yapılar yapılamayacak.