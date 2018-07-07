Taşkömürü havzasındaki taşınmazlar

Taşkömürü havzasında hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilen ecrimisiller iptal edilecek.

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, taşkömürü havzasındaki taşınmazlara ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, havzadaki taşınmazlara ilişkin sorunun çözümü ile ilgili olarak, Havza-i Fahmiye (taşkömürü havzası) sınırları içinde kalmaları nedeniyle Hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin işlemler tebliğdeki usul ve esaslara göre yapılacak.

Hak sahiplerinin, dilekçeyle kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurması gerekecek.

Hak sahiplerinin, bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için süresi içinde başvuruda bulunmuş olması, devri istenen taşınmaz malın 14 Kasım 1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile tescil harici bırakılan devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerde olması şartı aranacak.