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Taşkömürü havzasındaki taşınmazlar

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

Taşkömürü havzasında hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek

Taşkömürü havzasında hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilen ecrimisiller iptal edilecek.

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, taşkömürü havzasındaki taşınmazlara ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, havzadaki taşınmazlara ilişkin sorunun çözümü ile ilgili olarak, Havza-i Fahmiye (taşkömürü havzası) sınırları içinde kalmaları nedeniyle Hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin işlemler tebliğdeki usul ve esaslara göre yapılacak.

Hak sahiplerinin, dilekçeyle kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurması gerekecek.

Hak sahiplerinin, bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için süresi içinde başvuruda bulunmuş olması, devri istenen taşınmaz malın 14 Kasım 1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile tescil harici bırakılan devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerde olması şartı aranacak.

Taşınmaz malın,1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması da gerekecek. Devir talebinde bulunanların, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da akdi halefleri olması da istenecek.

Bedelli devir konusu yapılacak yerlerin miktarı konusunda da sınırlama getirilirken, bu nedenle, hak sahiplerine sulu arazide 40 ve kuru arazide 100 dönümden fazla taşınmaz mal devre konu edilmeyecek.

3303 sayılı "Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun"da belirtilen taşınmazlar ise devre konu edilemeyecek.

- Ecrimisil bedeli için mahsuplaşma imkanı

Taşınmaz mallar için belirlenen devir bedeli, peşin ya da taksitle ödenebilecek. Taksitle ödenmesi durumunda, bedelin dörtte biri idarenin devir kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde, kalanı ise en çok yirmi dört ayda ve dört eşit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte ödenecek.

Hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmayacak, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilecek. Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilecek, satış bedelinden fazlası ise iade edilmeyecek.

Taşınmaz malların bedelinin peşin veya taksitle ödenmesi durumunda, bedelin tamamı ve kanuni faizleri ile varsa diğer giderler tahsil edildikten sonra hak sahibi adına tescil edilecek. Peşin ödemelerde, bedelin tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmesi gerekecek. Taksit bedellerinin belirlenen sürede ödenmemesi halinde kanuni faiz oranı uygulanarak geçmiş dönemlere ait taksit tutarları son taksit süresi sonuna kadar tahsil edilecek. Son taksit süresi sonuna kadar herhangi bir sebeple ödenmemiş taksit bedeli ile buna ilişkin faizin bulunması halinde hak sahipliği ortadan kalkacak ve tahsil edilen bedeller ilgilisine faizsiz olarak ödenecek.

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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği resmi gazete Taşkömürü Havzası

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