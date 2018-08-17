Taşköprü sarımsağı fiyatları üreticiyi memnun etti

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de üreticiler, sarımsak fiyatlarından memnun oldu.

İlçede 25 bin dekar alanda yılda ortalama 25 bin ton sarımsak üretiliyor. Şubat ve mart aylarında dikilen sarımsağın hasadı ise temmuz ayında tamamlanıyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşköprü'nün, sarımsağıyla ünlü bir ilçe olduğunu anımsatarak, sarımsak fiyatlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu dile getirdi.

"Geçen yıl sarımsakta rekolteye bağlı olarak fiyatlar oldukça düşüktü. Bu yıl, geçen yıla göre rekolte daha düşük. Sarımsak fiyatları toptan 5 ila 10 lira arasında değişiyor. Gönül daha fazla olmasını ister, ama bu fiyatlar çiftçimizi koruyor." ifadesini kullanan Butur, rekoltenin iklim şartları nedeniyle düşük olduğunu söyledi.

Sarımsak üreticisi Necip Atasoy ise ilçede yıllardır sarımsak ektiğini belirterek, "Ürettiğim sarımsağı kendim pazarlıyorum. Fiyatlarımız bu yıl geçen yıla göre çok daha iyi. Sarımsak boyutuna göre perakende olarak 15 liraya kadar alıcı buluyor." dedi.