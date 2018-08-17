FİNANS

Taşköprü sarımsağı fiyatları üreticiyi memnun etti

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsağın kilogramı toptan 5 ila 10 lira arasında alıcı buluyor

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de üreticiler, sarımsak fiyatlarından memnun oldu.

İlçede 25 bin dekar alanda yılda ortalama 25 bin ton sarımsak üretiliyor. Şubat ve mart aylarında dikilen sarımsağın hasadı ise temmuz ayında tamamlanıyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşköprü'nün, sarımsağıyla ünlü bir ilçe olduğunu anımsatarak, sarımsak fiyatlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu dile getirdi.

"Geçen yıl sarımsakta rekolteye bağlı olarak fiyatlar oldukça düşüktü. Bu yıl, geçen yıla göre rekolte daha düşük. Sarımsak fiyatları toptan 5 ila 10 lira arasında değişiyor. Gönül daha fazla olmasını ister, ama bu fiyatlar çiftçimizi koruyor." ifadesini kullanan Butur, rekoltenin iklim şartları nedeniyle düşük olduğunu söyledi.

Sarımsak üreticisi Necip Atasoy ise ilçede yıllardır sarımsak ektiğini belirterek, "Ürettiğim sarımsağı kendim pazarlıyorum. Fiyatlarımız bu yıl geçen yıla göre çok daha iyi. Sarımsak boyutuna göre perakende olarak 15 liraya kadar alıcı buluyor." dedi.

İlçede sarımsak satışı yapan Ahmet Erçal da fiyatların geçen yola göre yüzde 30 civarında arttığını kaydederek, "Bu yıl rekoltede düşüş yaşandı. Üretimde yaşanan düşüş fiyatlara yansıdı. Bu sayede, Taşköprü sarımsağının fiyatı yükseldi." ifadesini kullandı.

Taşköprü sarımsağının geniş coğrafyalarda tanındığını vurgulayan Erçal, "Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da biliniyor. İklim şartları dolayısıyla Kastamonu sarımsağı çok farklı bir aromaya sahip. Türkiye'nin birçok noktasına sarımsak satışı yapıyoruz." diye konuştu.

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Döviz bozduranlara, ev alırken indirimDöviz bozduranlara, ev alırken indirim
Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladıKurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu sarımsak sarımsak fiyatları Taşköprü

En Çok Okunan Haberler

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

Kuyumcularda nakit sıkıntısı

Kilim Mobilya Avrupa'dan sonra Afrika'da

Kilim Mobilya Avrupa'dan sonra Afrika'da

'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'

'Kriz, öze dönme ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmede temel oluşturdu'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.