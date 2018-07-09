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Taşköprü sarımsağı için yüksek fiyat beklentisi

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, aromasıyla ünlü Taşköprü sarımsağında bu sezon düşük rekolte, yüksek fiyat bekleniyor - Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur: - "Fiyatların tırmanacağını, geçen seneye göre çok iyi olacağını tahmin ediyoruz"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen sarımsakta bu yıl rekoltenin geçen yıla kıyasla düşük olacağı, dolayısıyla fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de geçen yıl 25 bin dekar alanda 30 bin ton üretim yapılmıştı. Bu yıl ise düzensiz yağışlar ve bazı hastalıklar nedeniyle rekoltenin 25 bin ton civarında olacağı öngörülüyor.

Geçen yıl sezon başında fiyatı büyüklüğüne göre 6 liraya kadar satılan kuru sarımsağın kilogramı, sezon sonunda 1 liraya düşmüştü. Bu yıl çiftçilerde rekoltedeki düşüş dolayısıyla yüksek fiyat beklentisi oluştu.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sarımsak üretim alanının geçen yılla aynı olduğunu söyledi.

Üründe bu yıl 25 bin ton civarında rekolte beklediklerini belirten Butur, "Kalitede de düşüklük var ama fiyatların tırmanacağını, geçen seneye göre çok iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda yaş sarımsağın kilogramı küçüğü 1,5, orta boyu 2,5-3, iri boyu ise 4,5-5 lira gibi rakamlara satılıyor." dedi.

Sarımsağın hasadın ardından 20 gün süreyle kurumaya bırakıldığını anlatan Butur, şöyle devam etti:

"Sarımsak kuruduktan sonra fire verdiği için fiyatı iki katına çıkacaktır. Yani sarımsak kuruduğu zaman küçük sarımsak 3, orta sarımsak 5, iri boy sarımsak ise 10 lira gibi rakamlara satılacaktır. Bu rakamlar şu an için çiftçimizi koruyor. Tabii daha fazla olmasını arzu ederiz ama bu şekilde olacak gibi bir görünüm var. Geçen seneye göre bu fiyatlar iyi ama hava şartları nedeniyle rekoltede düşüklük var. Yağmurun çok olması hastalıklara sebebiyet veriyor."

- "Maliyet çok fazla"

Sarımsak üreticisi Selçuk Ölmez de geçen yıl sarımsağın kalite ve veriminin yüksek, fiyatının düşük olduğunu belirterek, "Bu nedenle zarar ettik. Bu sene kalite ve verimde yarı yarıya düşüklük var ama geçen seneye göre fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz. Fiyatın 10 liraya kadar çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Adil Aydın da "Hastalık münasebetiyle hasada erken başladık. Sarımsağın çiftçinin yüzünü güldürmesi lazım. Maliyetler çok fazla. Sarımsağın en küçüğünün 2,5-3, irisinin ise 5-6 lira arasında olması lazım." diye konuştu.

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Kastamonu rekolte sarımsak üretimi taşköprü sarımsağı

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