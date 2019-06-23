Taşköprü sarımsağında düşük rekolte, yüksek fiyat beklentisi

Sarımsağın "Kastamonu'nun beyaz altını" olduğunu vurgulayan Butur, "Bu yıl yaklaşık 25 bin ton rekolte olacağını, fiyatların ise 15 lira civarında seyredeceğini düşünüyoruz. Çiftçimiz, sarımsak üreticimiz, istikrar olsun istiyor. Çok anormal fiyat yükselmesi üretim dengesini bozuyor. İstikrar olması için belli bir fiyatta kalması lazım. Sarımsağın 15 lira civarında olması, çiftçinin emeğini karşılar." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının şubat ve mart aylarında dikiminin yapıldığını, temmuz ayında ise hasadının gerçekleştiğini söyledi.

Üreticiler geçen yıl fiyatından memnun oldukları sarımsağın bu yıl da yüzlerini güldürmesini bekliyor.

Geçen yıl sezon başında büyüklüğüne göre 6 liraya kadar satılan kuru sarımsağın kilogramı, sezon sonunda 20 liraya kadar çıktı.

Taşköprü'de geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 bin dekar alanda 25 bin ton sarımsak üretilebilmişti. Bu yıl da etkili olan dolu nedeniyle rekoltenin geçen yıla yakın seyretmesi bekleniyor.

BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl sarımsak rekoltesinin düşük, fiyatların ise yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Butur, bu yıl dolu yağışlarının sarımsak bölgelerinde etkili olduğunu anlatarak, "Çiftçilerimizin TARSİM yaptırmaları zaruridir. Bütün ürünlerde TARSİM'i öneriyoruz. Sarımsakta da sigorta yaptıranların zararını TARSİM karşılıyor. İnşallah 2019 yılı üreticilerimiz için verimli bir yıl olur. Bütün çiftçiler inşallah alın terinin, emeğinin karşılığını alır." dedi.

Sarımsak üreticisi Cengiz Turgut da 2017 yılında sarımsak fiyatlarının çok düşük olduğunu aktardı.

Bu durumun geçen yıl düzeldiğini dile getiren Turgut, "Geçen yıl çiftçi, alın terinin karşılığını aldı. Yaş hali 7-8 lira ettiği zaman zarar etmeyiz. Kuruduğu zaman yüzde 50 fire verdiği için 15 lira etmesi gerekiyor. Beklentimiz bu. Çok işçilikli ve masraflı bir ürün." diye konuştu.

Yılda ortalama 15 dönüm alanda sarımsak yetiştirdiğini anlatan Faruk Durgut da "Bu yıl fiyat büyük ihtimalle iyi olur. Dolu yağması verimi düşürdü. Az olduğu zaman daha pahalı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

