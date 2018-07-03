FİNANS

Taşköprü sarımsağında hasat başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Taşköprü sarımsağında hasat başladı

Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında dikilen sarımsağın hasadı, temmuz ayı başlarında gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl 25 bin dekar alanda 30 bin ton sarımsak üretilen ilçede bu yıl rekoltenin 25 bin ton civarında olması bekleniyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, sarımsağın Kastamonu için çok önemli olduğunu söyledi.

Taşköprü sarımsağının marka olduğunu vurgulayan Butur, "Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da biliniyor. İklim şartları dolayısıyla Kastamonu sarımsağı çok farklı. Emek isteyen bir ürün. Genel olarak elle dikimi yapılıyor. Hasattan sonra kurumaya bırakılıyor. Bu yıl rekolte biraz düşük olacak gibi görünüyor." dedi.

Çiftçi Murat Tuncay da yaklaşık 30 yıldır sarımsak ürettiğini anlatarak, "Sarımsağı, hasadını yaptıktan sonra tarlada kuruması için bir ay bekletiyoruz. Biz 40 dönüm arazide sarımsak üretimi yapıyoruz. Bu sene yağışların düzenli gitmemesinden dolayı ürünlerde kalite kaybı, verimde de düşüklük var." diye konuştu.

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hasat Kastamonu sarımsak hasadı taşköprü sarımsağı

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