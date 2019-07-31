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Taşköprü sarımsağında hasat sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak hasadı sona erdi - Üreticiler, temmuz ayından önce satılan sarımsağın Taşköprü sarımsağı olamayacağı konusunda tüketicileri uyardı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının hasadı sona erdi.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 bin dekar alanda bu yıl rekoltenin 25 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının şubat ve mart aylarında dikiminin yapıldığını söyledi.

Coğrafi işarete sahip Taşköprü sarımsağının diğer sarımsaklarla karıştırılmaması için "Temmuz ayından önce satılan sarımsaklar Taşköprü sarımsağı değildir" dediklerini hatırlatan Butur, şunları dile getirdi:

"Kastamonu sarımsağı aromasıyla çok farklıdır. Çok kaliteli bir sarımsağımız var. Kastamonu sarımsağı diye temmuz ayından önce sarımsak satıyorlar. Bunlar Kastamonu sarımsağı değil. Kastamonu sarımsağını tüketicilerimiz keşfetmeye başladı. Kastamonu sarımsağının temmuz ayında hasadı yapılır. Şu anda hasadı bitti. Bundan sonra işleme dönemleri var. Kurutma, temizleme ve depolama işlemleri var."

Sarımsak üreticisi Hüseyin Yüksel ise bu yıl geçen seneye oranla sarımsak üretiminin az olduğunu belirterek, "Ekim alanı az ve dolu nedeniyle de rekoltede düşüş var." diye konuştu.

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