Taşköprülü üreticiler sarımsak fiyatlarından memnun

BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sarımsak üreticileri fiyattan memnun.

İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretilen sarımsak, bölgede "beyaz altın" olarak nitelendiriliyor.

Son iki yıldır olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede sarımsak rekoltesi 25 bin ton civarında gerçekleşti.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sarımsak fiyatlarında beklentinin üzerinde artış yaşandığını söyledi.

Rekoltede geçen yıla oranla büyük değişiklik olmamasına rağmen fiyatlardaki artışın üreticiyi memnun ettiğini belirten Eligüzeloğlu, fiyat artışının diğer bölgelerde de yaşanan rekolte kaybından kaynaklandığını ifade etti.

Eligüzeloğlu, "Bu yıl yağmur ve dolu nedeniyle ürünlerimiz etkilendi, zarar gördü. Üretim noksanlığı mevcut. Bu da fiyatlara yansıdı. Sadece Taşköprü'de değil Türkiye'nin diğer bölgelerinde de üretim noksanlığı var." dedi.

Türkiye'deki sarımsak üretiminin yüzde 25'ini Taşköprü'nün karşıladığına işaret eden Eligüzeloğlu, şöyle devam etti: