Tatil bütçesinin üçte biri yola gitti

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yurt içi seyahatler için toplam 6,3 milyar lira harcama yapılırken, seyahat bütçesinden en çok payı 1,9 milyar lira ile ulaştırma harcamaları aldı.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk üç ayında yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 kişi seyahate çıktı. Bu kişilerin yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak, 6 milyar 300 milyon 922 bin liraya ulaştı.

Seyahatlerde paket turu tercih edenlerin harcamaları 364 milyon 631 bin lirayı bulurken, 5 milyar 936 bin 291 bin liralık kişisel harcama yapıldı.

Kişisel harcamalarda başı 1 milyar 894 milyon 823 bin lira ile ulaştırma harcamaları çekerken, bu alanda yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artış gösterdi.

Seyahat edenler, ulaştırmanın ardından en çok harcamayı yeme ve içme için yaptı. Söz konusu dönemde yüzde 26,6 artışla 1 milyar 699 milyon 548 bin liralık yeme içme harcamasında bulunuldu. Bu tutar, geçen sene 1 milyar 341 milyon 833 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.