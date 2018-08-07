FİNANS

Tatil bütçesinin üçte biri yola gitti

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yurt içi seyahatler için toplam 6,3 milyar lira harcama yapılırken, seyahat bütçesinden 1,9 milyar lira ile en çok pay ulaştırmaya ayrıldı - Yerli turistler yeme ve içme için söz konusu dönemde 1,7 milyar liralık harcama yaptı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yurt içi seyahatler için toplam 6,3 milyar lira harcama yapılırken, seyahat bütçesinden en çok payı 1,9 milyar lira ile ulaştırma harcamaları aldı.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk üç ayında yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 kişi seyahate çıktı. Bu kişilerin yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak, 6 milyar 300 milyon 922 bin liraya ulaştı.

Seyahatlerde paket turu tercih edenlerin harcamaları 364 milyon 631 bin lirayı bulurken, 5 milyar 936 bin 291 bin liralık kişisel harcama yapıldı.

Kişisel harcamalarda başı 1 milyar 894 milyon 823 bin lira ile ulaştırma harcamaları çekerken, bu alanda yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artış gösterdi.

Seyahat edenler, ulaştırmanın ardından en çok harcamayı yeme ve içme için yaptı. Söz konusu dönemde yüzde 26,6 artışla 1 milyar 699 milyon 548 bin liralık yeme içme harcamasında bulunuldu. Bu tutar, geçen sene 1 milyar 341 milyon 833 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu harcamaları, 857 milyon 269 bin lira ile giyecek ve hediyelik eşya, 564 milyon 774 bin lira ile diğer harcamalar, 452 milyon 581 bin lira ile konaklama, 422 milyon 715 bin lira ile de sağlık harcamaları izledi.

Seyahat öncesi giyecek, ilaç, çanta, kamera ve benzeri konularda yapılan harcamalarda ise yüzde 30,5 düşüş görüldü. İlk çeyrekte 44 milyon 581 bin liralık seyahat öncesi harcama yapıldı.

- Otel tercihi arttı

Öte yandan yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaparken, ortalama geceleme sayısı 7,3'ü buldu.

Konaklama türüne göre arkadaş ve akraba evlerine yapılan seyahat sayısı yüzde 18,5 artışla 11 milyon 598 bine ulaşırken, otel seyahatleri yüzde 32,03 artışla 2 milyon 308 bine ulaştı.

Konaklamada, kendi evine yapılan seyahat 272 binden 660 bine, pansiyon tercihleri ise 47 binden 58 bine yükseldi.

Seyahatlerin 10 milyon 644 bini yakınları ziyaret için, 2 milyon 458 bini de gezi, eğlence ve tatil için yapıldı. Sağlık için yapılan seyahat sayısı 1 milyon 349 bini bulurken, toplantı, konferans, kurs ve seminer için 309 bin, ticari ilişkiler ve fuar için 122 bin, kültür için de 50 bin seyahat gerçekleştirildi. Toplam 555 bin seyahat de diğer nedenlerle yapıldı.

PARTNERGöbek alarmı!Göbek alarmı!
Döviz arttı, hac malzemesi satışı düştüDöviz arttı, hac malzemesi satışı düştü
Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptıSamsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seyahat turizm harcamaları Ulaştırma

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek

İşsizlik maaşına yeni düzenleme! Eksik güne maaş ödenecek

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Döviz arttı, hac malzemesi satışı düştü

Döviz arttı, hac malzemesi satışı düştü

Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

SHURA: Elektrik şebekemiz 60 GW rüzgar ve güneş enerjisini kaldırabilir

SHURA: Elektrik şebekemiz 60 GW rüzgar ve güneş enerjisini kaldırabilir

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.