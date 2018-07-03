Tatil döneminde aileler için güvenli internetin ipuçları

Ayşegül Acar / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların internet başında geçirecekleri zamanın artacağını göz önünde bulunduran ağ teknolojileri alanındaki kurumsal firmalardan birisi olan Zyxel, ailelere güvenli internet konusunda ipuçları verdi.

Sanal alemdeki tehlikeler hakkında bilgi veren Zyxel Marka ve Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar şöyle konuştu:

"Bilgisayar oyunları ve internet kullanmak milenyum çocuklarının en büyük eğlencesi arasında.

"Yaz döneminde birçok çocuk soluğu bilgisayar başında alıyor.

"12 - 16 yaş arası çocukların yüzde 97'ünün online olduğu günümüzde, kişisel verilerinin ne kadar güvende olduğu bir diğer tartışma konusu.

"İnternette dolaşan birçok zararlı video bağlantısı çocukların çizgi film, oyun ve internet dizisi merakının istismar edilmesine neden olabiliyor."

Zyxel güvenli internet için ailelere şunları yapmalarını öneriyor:

* Çocuğunuzun internette geçireceği süreyi belirleyin. Örneğin günde 1 saat için oyuna, 1 saat için de yaz ödevlerine, 1 saat eğlenceye vakit ayırmalarını sağlayın.

* Çocuklarınızın mümkün olduğunca ebeveynleriyle aynı odada bilgisayar, tablet, telefon kullanmasına özen gösterin. Müdahaleci olmaktan kaçının.

* Anneler eşiniz ile futbol maçı izleyebiliyorsanız çocuğunuz ile de sanal oyun (box, pc, mobil oyun) oynayabilirsiniz. Aynı durum babalar için de geçerli. Böylelikle kontrolü elden bırakmamış olursunuz.

* Sosyal medyada mümkün olduğunca geç yaşta hesap açmasını sağlayın.Eğer uygun gördüğünüz yaştan küçük ve bir hesabı var ise; sizin tanımadığınız kişilerle sohbet etmemesini sağlayın.

* Internet ortamında bulduğunuz bir bilginin kaynağının güvenilir olup olmadığını sorgulayın.

* Sosyal medyada duygularınızı hedef alan paylaşımları yapmadan önce muhakkak doğru olduğundan emin olun. Doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri paylaşmayın.

* İnternet ortamında zararlı, uygunsuz içerikler ile karşılaştığınızda nasıl şikâyet edebileceğinizi detaylı bir şekilde öğrenin.

* Bilgisayarınızdaki işletim sistemi, programlar ve güvenlik yazılımlarının güncellenmiş olduğundan emin olun.

* Siber zorbalık tabir edilen taciz, istismar, küfür, argo konuşmalar, uygunsuz fotoğraflar vb. daha pek çok konuyu yetkili mercilere şikâyet edebileceğinizi unutmayın.

Zyxel, güvenli internet erişimi için ailelere modemlerinden VMG3925-B10B’yi öneriyor. Ürünün ebeveyn kontrol özeliği sayesinde evde internet kullanımı kolayca planlanıyor ve zararlı içeriğe karşı koruma sağlanıyor. VMG3925-B10B ile anne babaların korkulu rüyası olan; sakıncalı içeriklere duvar örülebiliyor.

