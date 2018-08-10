Tatil öncesi harcamalar 5 yılda 2 milyar lirayı aştı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de ikamet edenlerin 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yıldaki toplam seyahat harcaması 128,8 milyar lira olarak belirlendi. Bu dönemde seyahat öncesi yapılan giyecek, çanta, kamera ve ilaç gibi kişisel harcamaların tutarı ise 2 milyar lirayı aştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içinde ikamet edenlerin 2013-2017 dönemininde yaptığı 128,8 milyar lira tutarındaki toplam seyahat harcamasının 9,6 milyar lirasını paket turlara ödenen tutar, 119,2 milyar lirasını da kişisel harcamalar oluşturdu.
Bu dönemde, yurt içi turizm faaliyetleri kapsamında giyecek, çanta, kamera ve ilaç gibi ihtiyaçlar için seyahat öncesi yapılan harcamaların tutarı ise 2 milyar 96 milyon 297 bin lira oldu.
Türkiye'de geçen yıl seyahat öncesi kişisel harcamaların ekonomik büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 45,6 artışla 242 milyon 731 bin lirayı buldu. Bu ürünler için 2013'te 471 milyon 255 bin lira, 2014'te 682 milyon 420 bin lira, 2015'te 533 milyon 203 bin lira, 2016'da 166 milyon 688 bin lira harcama yapılmıştı.
Öte yandan, bu yılın ilk çeyreğinde seyahat öncesi ihtiyaçlar için 44 milyon 581 bin lira harcandı.
Yıllara göre çeyrek dönemlerdeki seyahat öncesi kişisel harcama miktarları şöyle:
Yıllar ve çeyrekler Seyahat öncesi harcamalar (bin lira) 2013 Toplam 471.255 1. Çeyrek 50.191 2. Çeyrek 127.916 3. Çeyrek 205.976 4. Çeyrek 87.172 2014 Toplam 682.420 1. Çeyrek 70.635 2. Çeyrek 137.387 3. Çeyrek 354.921 4. Çeyrek 119.477 2015 Toplam 533.203 1. Çeyrek 58.319 2. Çeyrek 81.019 3. Çeyrek 339.634 4. Çeyrek 54.230 2016 Toplam 166.688 1. Çeyrek 12.342 2. Çeyrek 26.308 3. Çeyrek 103.665 4. Çeyrek 24.373 2017 Toplam 242.731 1. Çeyrek 64.222 2. Çeyrek 38.144 3. Çeyrek 105.986 4. Çeyrek 34.378 2018 1. Çeyrek 44.581
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