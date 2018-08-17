FİNANS

Tatil rezervasyonlarında "e-posta" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "Tatile gittiğimizde seçtiğimiz oda ile karşılaşmazsak, bir e-posta kaydıyla bütün haklarımızı geri alabiliriz" - "Tüketici, cenazesi, düğünü oluyor, parası ve imkanı olmuyor, arabası arızalanıyor, bir şekilde gidemiyor. Sözleşmelerden vazgeçme noktasında bir hakkımız var, ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dönem başlamamışsa, vazgeçebiliriz paramızı da geri alırız"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - İnternet üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarında, hak kaybına uğramadan sözleşmeden vazgeçilebilmesinde e-posta kaydının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Tatil dönemlerinde internet üzerinden rezervasyon yaptıran tüketicilerin en çok karşılaştığı sorunlar, rezervasyonu iptal ettirme, seçilen oda ya da otelin fotoğraflarla benzer olmaması.

Bu gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için otellerle sözlü görüşme yerine e-posta yoluyla görüşme yapılması ve tercih edilen odaların, otellerin ekran görüntüsünün alınması gerekiyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil rezervasyonlarının son yıllarda genellikle internet üzerinden yapıldığına dikkati çekti.

Tatil bölgeleri ve konaklama yerlerinin internette güzel resimlerle, güzel anlatımlarla tanıtıldığını, ancak bölgeye gidildiğinde internet sitesinde yer alan fotoğraflardan farklı mekanlarla da karşılaşılabildiğini söyleyen Şahin, bu durumun tüketici mağduriyetine yol açtığını ifade etti.

Tercih edilen otel ve odalarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu anlatan Şahin, şu uyarılarda bulundu:

"Biz bir otel seçiyoruz ama tatil yerine gittiğimiz zaman internette gördüğümüz fotoğraflarla karşılaşmıyoruz. Farklı bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Deniz manzaralı deniyor, orman manzaralı deniyor fakat gittiğimiz zaman böyle birşey yok. Farklı bir oda veriliyor, oda ile ilgili bilgi yanlış. Bunun için rezervasyonu yaptırırken bunu bir mail ile sağlama almalıyız. Yani konuştuklarımızı e-posta yoluyla yazıp özelliklerini gösteren oda rezerve ettirdiğinizi belirtmelisiniz. Karşı taraftan 'Hayır sizin odanız bu değil.' derlerse bizim vazgeçme şansımız var zaten fakat gittiğimizde seçtiğimiz oda ile karşılaşmazsak bir e-posta kaydıyla bütün haklarımızı geri alabiliriz."

- "Bir kez yazı yazmak bizi kurtarır"

Tüketicilerin rezervasyonunu farklı sebeplerle iptal ettirme imkanının da bulunduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Tüketici, cenazesi, düğünü oluyor, parası ve imkanı olmuyor, arabası arızalanıyor, bir şekilde gidemiyor. Tüketiciler olarak sözleşmelerden vazgeçme noktasında bir hakkımız var ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dönem başlamamışsa, vazgeçebiliriz paramızı da geri alırız. Diyelim ki eylül ayının 5-15'i arası rezervasyon yaptırdık fakat biz eylül ayından önce ağustos ayının sonunda vazgeçme yazısı gönderdik. Yani hiçbir tatil işi yapan otel, işletme 'artık burayı satamam' diyemez. Sizin paranızı ödemek zorunda. Bu vazgeçme işlemini kesinlikle sözlü yapmayın. Bin kere 'telefon ettim, konuştum' demenin hiçbir anlamı yok. Bir kez yazı yazmak bizi kurtarır. Mail yoluyla 'Ben şu sebeple gelemiyorum, lütfen en kısa sürede paramı benim hesabıma yatırın. Paramı iade edin.' diyelim. Büyük bir ihtimalle kabul etmeyecekler fakat göndermiş olduğumuz bu yazı bizi tüketici mahkemesi ve hakem heyetine başvurduğumuzda kurtaracak bir yazı olur."

Bu konularda kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini belirten Şahin, otellerin "Biz o fotoğrafı başka yerden çektik." şeklinde savunma yaptıklarını anlattı.

İptal edilecek rezervasyonlarda bütün itirazların, görüşmelerin yazılı yapılması gerektiğini yineleyen ve tatil için verilen reklamların ekran görüntülerinin kopyalanması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Ekran görüntüsü mahkemede delil olarak sunabiliriz. Elimizde delil olması lazım. Tüketici her zaman kanunen korunuyor. İspat mükellefiyeti karşı tarafa aittir. Kanun tarafından korunduğumuz için delillerimizi saklamamız yeterlidir." diye konuştu.

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