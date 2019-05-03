BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN - Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Kapıdağ Yarımadası'ndaki konaklama tesislerinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla şimdiden rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesi, Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan Balıkesir'in Erdek ilçesindeki turizmcileri de memnun etti. Kyzikos ve Zeytinli Ada gibi ören yerlerinin yanı sıra mavi bayraklı 4 plaja sahip Erdek ve çevresindeki 13 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin süresinin uzatılmasının, ilçe turizmi için can suyu olacağına inandığını söyledi. İlçede turizm sezonunun genellikle okulların tatil olmasıyla başladığına dikkati çeken Çalık, şöyle konuştu: "9 günlük bayram tatili için ilçemizdeki turistik tesislerin çok sayıda rezervasyon aldığını görüyoruz. Bu durum da sezona tam anlamıyla girilmeden bile Erdek'in dolacağını gösteriyor. Erdek, genelde yerli turizme hizmet eden bir yöre. Turizmcilerle görüştüğümüzde bu sene için umutlu olduklarını söylediler. Dolu dolu bir turizm yılı geçireceğimizi umut ediyoruz. 9 günlük tatil mutlaka iç turizmi hareketlendirecektir. Ramazan Bayramı tatiliyle başlayacak doluluk ve hareketliliğin bütün yaz boyu devam edeceğini umut ediyoruz." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Yurtiçi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 2.98 arttı (2) Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.69 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.5 (2)

- "Daha fazla turisti Erdek'e çekmeyi planlıyoruz" Erdek Ticaret Odası Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı da bir haftayı aşan bayram tatili süresinin Erdek turizmi için yaz sezonu öncesinde moral vereceğini anlattı. Sarı, yarımadada özellikle Ocaklar Mahallesi'nin yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek, "Önümüzdeki sezonun geçmiş sezonlar kadar başarılı olmasını temenni ediyoruz. Kapıdağ Yarımadası'ndaki lokomotif sektör, turizm. 9 günlük bayram tatili moral ve motivasyonumuzu artıracaktır. Çok iyi bir gelir elde ederek sezona güzel bir başlangıç yapmayı temenni ediyoruz. Hizmet kalitesini artırarak, daha fazla turisti Erdek'e çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. - "Bayram için Erdek'teki rezervasyonlarımız çok iyi" Turistik tesis işletmecisi Pakize Ciciler de bayram tatilinin özellikle iç turizm bakımından çok yararlı olacağını belirtti. Kapıdağ Yarımadası'nın yerli turistler tarafından daha çok tercih edildiğini vurgulayan Ciciler, "9 günlük bayram tatiline sevindik. Bayram tatili ile ilgili rezervasyonların Akdeniz ve Ege'deki turistik tesislerde dolduğunu öğrendik. Bu tesislere özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor. Bayram için Erdek'teki rezervasyonlarımız da çok iyi. 9 günlük tatilde Erdek turizminin çok hareketli geçeceğini tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.