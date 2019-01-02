Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Gökhan Artan / İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Yeni yılı Türkiye'de karşılayan yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri Türk Hava Yolları'nın, iki günde dünya genelinde 300 bin yolcu taşımasını sağladı. Atatürk Havalimanı'nda ise dün transitler hariç 112 bin 600 yolcu geçiş yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladıklarını söyledi.

Yeni yılı çok sayıda turist İstanbul'da karşıladı. Kent genelinde otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara çıkarken, Avrupa ve Ortadoğu da dahil dünyanın birçok ülkesinden yeni yıl tatili için çok sayıda turist İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan 27-30 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan dört günde geçen yolcu sayısı da transitler hariç 530 bin 500 kişiyi buldu.

Bu yolcuların 352 bin 500'ü dış, 178 bini ise iç hatlar yolcularından meydana geldi. Yeni yıla İstanbul'da girenlerin 1 Ocak'tan itibaren ülkelerine dönüşleri de başlaması dünden itibaren Atatürk Havalimanı'nda dönüş yoğunluğa neden oldu.Terminal girişlerinde ve biniş bankolarında zaman zaman uzun kuyruklar yaşandı.