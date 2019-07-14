FİNANS

Tatilcilerden çadır kamplara yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine kadar 145 kilometrelik sahil bandında bulunan çadır kamplarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

BALIKESİR (AA) - Kent gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler çadır kampları tercih ediyor.

Kuzey Ege'nin gözde tatil merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki çadır kamplar, şehir stresini atmak isteyen tatilcilerin ilgisini görüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine kadar uzanan 145 kilometrelik sahil bandında bulunan çadır kamplarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken tatilciler, kendi çadırlarıyla kamp yapabilecek imkan da bulabiliyor.

Kamplarda işletmelere ait çadırlarda iki kişinin konaklama bedeli 80 ile 100 lira arasında değişirken çadırını kendi getirenler ise 60 ile 80 lira arasında ücret ödüyor.

Edremit Körfezi'nde çadır kamp işleten Erkan Günbeyi, yaptığı açıklamada, işletmesindeki çadırların tamamının dolduğunu söyledi.

Günbeyi, tesiste kendi çadırıyla gelenlerin de olduğunu belirterek, "Gelenlere değişik alternatif bir tatil olanağı sağlamaya çalışıyoruz. Çadır tatilinin tercih edilmesinin başlıca nedenleri, insanların doğa ile iç içe vakit geçirme isteği ve fiyatların daha uygun olması." dedi.

- "Doğaya saygılı şekilde rahatlıkla tatil yapılabiliyor"

Bursa'dan gelen tatilci Ercan Coşkundeniz de çadırda konakladığını, böylelikle daha çok yer görme imkanı bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İkinci durağımız burası oldu. Bölge çok güzel, bakir bir bölge. Herkese tavsiye ederiz. Çevreyi kirletmeden doğaya saygılı bir şekilde her yerde rahatlıkla tatil yapılabiliyor. Gelecek nesillere umarım tertemiz bir deniz, doğa, zeytinlikler ve ağaçlarımızı bırakırız."

Tatilci Arzu Akıncı da arkadaş grubuyla geldiklerini anlatarak, "Çadır kampta doğayla iç içe tatil yapmayı tercih ettik. 3 günlük tatili değerlendirelim istedik doğa ve temiz hava için geldik." diye konuştu.

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balikesir ÇADIR Edremit tatil

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