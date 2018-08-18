FİNANS

Tatilcilerin Midilli Adası'na ilgisi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

Geçmişte Midilli Adası'nda bayram tatilini geçirmek isteyenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, bu kez Kurban Bayramı tatilini sakin karşıladı - Turizm firması yönetim kurulu başkanı Ahmet Jale: - "Bu yıl Kurban Bayramı'nda Türk tatilcilerin Midilli Adası'na yönelik talepleri, yaklaşık yüzde 50 azaldı. Bu tablonun en büyük nedeni, dolar ve avro kurlarının yüksek olması. Türk tatilciler, bu bayramda daha çok iç turizmi tercih etti"

BALIKESİR (AA) - Bayram tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyenlerin geçmiş yıllarda önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, Kurban Bayramı öncesi sakin durumda.

Midilli Adası ile Ayvalık arasında karşılıklı seferler düzenleyen üç feribot firmasının bayram tatili rezervasyonları, geçmiş bayramlara kıyasla son derece düşük kaldı.

Midilli Adası'na feribot seferlerini düzenleyen turizm firmasının yönetim kurulu başkanı Ahmet Jale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rezervasyonların geçen yıllara kıyasla düştüğünü belirtti.

Jale, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda Türk tatilcilerin Midilli Adası'na yönelik talepleri yaklaşık yüzde 50 azaldı. Bu tablonun en büyük nedeni, dolar ve avro kurlarının yüksek olması. Türk tatilciler, bu bayramda daha çok iç turizmi tercih etti." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm firması yetkilisi Didem Ağaçdelen de Ayvalık Deniz Hudut Kapısı görevlilerinin bayramın yoğun geçeceğini düşünerek, tüm hazırlıkları yaptığını dile getirdi.

Ağaçdelen, "Bu yıl dövizdeki dalgalanmalardan dolayı daha önceden rezervasyonlarını ve ücretlerini aldığımız çoğu müşterimiz, biletlerini açık bilet haline dönüştürerek, bu haklarını daha sonraki zamanlarda kullanmaya karar verdi." diye konuştu.

Tatilcilerden Bora Zekir de Midilli Adası'na kamp yapmaya gittiğini belirterek, turistik yerlere gitmeyeceğini, yüksek bedeller harcamayı düşünmediğini dile getirdi.

Özlem Pala da "Çadırımızı da beraberimizde götürerek, kamp turizmi yapacağız. Böylelikle de tatilimizi daha ucuza getirmiş olacağız. Hem kalabalıktan uzak, kafamızı dinlemiş olacağız hem de ekonomik anlamda çok fazla olumsuz etkilenmemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık balikesir kurban bayramı

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