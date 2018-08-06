Tatilcilerin yarısının bütçesi bin-2 bin TL arasında

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, yaz sezonundaki tatil tercihlerine ve hazırlık alışkanlıklarına, sosyal anket platformu Poltio üzerinden düzenlediği anketle ışık tuttu.

Gittigidiyor'un tarafından düzenlenen ve toplamda 9 bin 357 oyun kullanıldığı ankete göre, Türkiye'de her iki kişiden birinin tatil için bin lira ile 2 bin TL arasında bütçe ayırıyor.

Ankete katılanların yüzde 24'ü tatil için ayırdığını bütçenin 2-3 bin lira, yüzde 13'ü 5 bin lira ve üzerinde bütçe ayırırken, yüzde 12'si ise 3-4 bin lira arası bütçeyle tatil yaptığını ifade etti.

Katılımcılara "Tatil için nereye gitmek istersiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, Ege Bölgesinin, yurt dışından daha fazla tercih edilen bir lokasyon olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 42'si tatilde Ege'ye gitmek istediğini belirtirken, Ege'yi yüzde 33 ile "yurt dışı", yüzde 16 ile "Akdeniz" ve yüzde 9 ile "Karadeniz" seçenekleri izledi.

"Tatil valizini ne zaman hazırlarsınız?" sorusuna, tatilcilerin yüzde 70'i açık ara farkla "yola çıkmadan bir gün önce" yanıtını verirken, onu yüzde 21 ile "yola çıkmadan 1 hafta önce", yüzde 5 ile "yola çıkacağım gün" ve yüzde 4 ile "valizimi ben hazırlamıyorum" yanıtları takip etti.