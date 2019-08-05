İstanbul, 5 Ağustos (DHA) - Kale Güvenlik Sistemleri Direktör Melih İke, bayram tatilinde ev ve işyeri güvenliği için alınması gereken önlemleri paylaştı.

Geçen yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları” araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’nin ev ve iş yeri güvenliği konusunda en büyük kaygısının yüzde 75 ile hırsızlık olduğunu ve araştırmaya katılanların yüzde 56’sının yakın çevresinde hırsızlık olayı yaşandığını belirtmesine rağmen, temel önlemleri almadığını dile getiren İke, “Araştırmaya katılanlar, hırsızdan endişe duyduklarını söylemelerine rağmen, yüzde 38’i evden çıkarken, yüzde 49’u ise gece yatarken kapıyı kilitlemediklerini belirtiyor. Siz siz olun, tatile çıkmadan önce mutlaka ev ya da işyerinizdeki tüm kapıların kilitlendiğinden emin olun. Çünkü kilitlenmeyen kapı, aslında kapalı değildir” dedi.

Araştırmaya göre ev ve iş yeri güvenliği konusunda diğer önemli kaygı nedenlerinin yüzde 64 ile yangın, yüzde 49 ile fişte ya da ocakta bir şey unutmak, yüzde 45 ile anahtarı kapıda unutmak olduğunu söyleyen İke, “Yangın, su basması, fişte veya ocakta bir şey unutmak, anahtarı kapıda unutmak, gaz kaçağı gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek hasarı önlemek mümkün. Tatile gitmeden alacağınız basit önlemlerle bu konuda tedbirli davranabilirsiniz. Bunun için öncelikle doğalgaz ve su vanalarını kapalı konuma getirin. Evden çıkmadan tüm prizlerin boş olduğunu kontrol edin” dedi. (Fotoğraflı)

