FİNANS

Tatilin ilk günü havayolunu 750 bin yolcu tercih etti

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 5 bin 104 uçak trafiği gerçekleşti" - "Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını belirterek, bu seferlerle toplam 748 bin 829 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen havayolu uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı.

"9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelindeki havalimanlarında 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını" aktaran Turhan, "Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı" dedi.

Turhan, turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda bin 408, dış hatlarda ise 2 bin 272 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bayram tatilinin başlangıcında turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 215 bin 124, dış hatlarda ise 385 bin 321 olduğunu dile getiren Turhan, söz konusu yolcu trafiğinin yarısından fazlasının İstanbul'daki havalimanlarından olduğunu bildirdi.

Turhan, İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından iniş-kalkış yapan 2 bin 121 bin uçak seferiyle 131 bin 370 iç hat, 202 bin 660 dış hat olmak üzere toplam 334 bin 30 yolcunun hizmet aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Turizme yönelik havalimanlarımızın 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen uçak ve yolcu trafiklerine baktığımızda Antalya Havalimanı'nda 855 uçak trafiğiyle iç hatta 25 bin 277 yolcuya, dış hatta 128 bin 305 yolcuya, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 36 uçak trafiğiyle iç hatta 2 bin 266 yolcuya, dış hatta 3 bin 451 yolcuya, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 307 uçak trafiğiyle iç hatta 29 bin 888 yolcuya, dış hatta 19 bin 210 yolcuya, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 131 uçak trafiğiyle iç hatta 8 bin 923 yolcuya, dış hatta 20 bin 524 yolcuya, Muğla Milas Bodrum Havalimanı'nda 230 uçak trafiğiyle iç hatta 17 bin 400 yolcuya, dış hatta 11 bin 171 yolcuya hizmet verildi."

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyorKadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor
Bursa'da özel hastaneden spora destekBursa'da özel hastaneden spora destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram tatili Cahit Turhan havayolunu kullanan yolcu sayısı kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

THY Genel Müdürü Ekşi'den bilet fiyatı müjdesi!

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Kadın girişimci, 700 bin solucanla gübre üretiyor

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Bursa'da özel hastaneden spora destek

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.