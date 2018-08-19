Tatilin ilk günü havayolunu 750 bin yolcu tercih etti

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını belirterek, bu seferlerle toplam 748 bin 829 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Kurban Bayramı tatilinin başlangıcında gerçekleşen havayolu uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı.

"9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Türkiye genelindeki havalimanlarında 5 bin 104 uçak seferi yapıldığını" aktaran Turhan, "Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı" dedi.

Turhan, turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda bin 408, dış hatlarda ise 2 bin 272 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bayram tatilinin başlangıcında turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısının iç hatlarda 215 bin 124, dış hatlarda ise 385 bin 321 olduğunu dile getiren Turhan, söz konusu yolcu trafiğinin yarısından fazlasının İstanbul'daki havalimanlarından olduğunu bildirdi.