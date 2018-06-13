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Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'daki tatlıcılar, süpermarketlerin ve fırınların tatlı satışına isyan etti.

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'daki tatlıcılar, süpermarketlerin ve fırınların tatlı satışına isyan etti. Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, fırıncının ekmeğini marketin de sigarasını satmadıklarını belirterek, herkesin kendi işini yapması uyarısında bulundu.
Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala, Antalya'daki tatlıcılar ve pastaneciler tatlı telaşına girdi. Baklavadan tulumbaya, kadayıftan, sütlü tatlılara her siparişi özenle hazırlayan tatlıcılar, vatandaşın sağlıklı ve lezzetli bir bayram geçirmesi için uğraş veriyor. Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, odaya kaydı bulunan tatlıcı esnafını ziyaret edip bayram öncesi hazırlıkları inceledi.
'ANTEP FISTIĞI ÇEYREK ALTINLA YARIŞIYOR'
Tatlıcı esnafı olarak işlerin eskisi kadar kadar yoğun olmamasından yakınan Başkan Üre, Antalya genelindeki tatlıcılar olarak bu yıl antepfıstığını hiçbir üründe kullanmama kararı aldıklarını açıkladı. Antepfıstığının kilogram fiyatının abartılı derecede yükselmesinin hem esnafın hem de vatandaşın cebine ateş düşürdüğünü, bunu önlemek için böyle bir karar aldıklarını aktaran Üre, “Fıstığın kilogram fiyatı 210 TL olmuş. Resmen çeyrek altınla yarışıyor. Biz de bu yıl tatlılarda ceviz kullandık. Vatandaş fıstıklı soruyor ama yapmıyoruz" dedi. Üre, cevizli baklavanın kilogram fiyatını en düşük 20 TL, en yüksek 60 TL olarak belirlediklerini de kaydetti.
'SÜPERMARKETLER, FIRINLAR VE BAKKALLAR TATLI SATMASIN'
Vatandaşlara tatlı alırken özellikle merdiven altı üretim yapan yerlerden uzak durmaları ve gerekli yerlere şikayet etmeleri uyarısında bulunan Kerim Üre, tatlıda hijyenin çok önemli olduğunu söyledi. Esnafın birbirinin işine balta vurmaya çalıştığını anlatan Başkan Üre, “Fırıncılar, süpermarketler, hatta marketler tatlı satıyor. Nerde, nasıl yapıldığı belli olmayan tatlıların fiyatını düşük tutup satıyorlar. Biz fırının ekmeğini, marketin sigarasını satmıyorsak onlar da tatlı satmasın. Herkes işini yapsın" dedi.
'İŞLERİMİZ YÜZDE 60 DÜŞÜYOR'
Tatlı imalathanesi ve satış yeri bulunan Turan Yıldız, herkesin kendi işini yapması gerektiğini söyledi. Market, fırın ve süpermarketlerin tatlı satmalarını değerlendiren Yıldız, “Bizi gerçekten çok etkiliyor. Bu işi layıkıyla yapan bizler maliyetimizi ona göre hesaplayarak kaliteyi yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Ancak fırınların ve süpermarketlerin tatlı satması işimizi yüzde 60 etkiliyor" dedi. Tatlıcı esnafının piyasa koşullarına karşı ciddi mücadele verdiğini anlatan Yıldız, günlük 30 tepsi antepfıstıklı baklava yaparken fıstığın fiyatından dolayı imal etmeme kararı aldıklarını da söyledi.

FOTOĞRAFLI

Tatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepkiTatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepkiTatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepkiTatlıcılardan markette, fırında tatlı satılmasına tepki

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