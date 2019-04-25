TAV, 24 Milyon Avro kar elde etti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE'NİN havalimanı işletmeciliğinde önemli markalarından biri olan TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde 29 milyon yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 270 milyon avro ciro elde ette ve net kârı 24 milyon avro oldu.

Büyüme ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Tav Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "2019’un ilk çeyreğinde dış hat yolcumuz Antalya’nın da katkısıyla yüzde 10 arttı. Ciromuz yüzde 9 büyüyerek 270 milyon avroya, FAVÖK yüzde 2 büyüyerek 98 milyon Avroya ve net kar yüzde 233 büyüyerek 24 milyon Avroya ulaştı. Kârlı inorganik büyüme fırsatlarına odaklanmaya devam ediyoruz. Şu anda BDT ülkeleri, Afrika ve Doğu Avrupa dahil farklı aşamalarda 10’a yakın projeyi değerlendiriyoruz. Her zamanki gibi projeleri değerlendirirken temel ölçütümüz paydaşlarımız için değer yaratmaya devam etmek" diye konuştu,

TAŞINMA SÜRECİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK

Atatürk Havalimanı'nda 6 Nisan itibariyle ticari uçuşların sonlandırdığını hatırlatan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Şirketimizin kuruluşundan bu yana ana üssümüz olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ticari uçuşlar 6 Nisan itibariyle sonlandı. TAV olarak taşınma sürecinde bizim üç ana görevimiz vardı. Birincisi Atatürk Havalimanı’nı son güne kadar yolcularımıza hiçbir aksaklığa meydan vermeden işletmeye devam etmekti; bunu başardık. İkincisi ise yeni İstanbul Havalimanı’nda hizmet verecek şirketlerimiz ve ortaklıklarımız olan ATÜ,BTA, Havaş ve TGS şirketlerimizin sorunsuz şekilde operasyonlarını oraya transfer etmelerini sağlamaktı; bunu da yaptık. Ve tüm paydaşlarımız için de Atatürk Havalimanı’ndaki taşınma süreçlerini başarılı bir şekilde yönettik" dedi.