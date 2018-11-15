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TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 13:40 | Son Güncelleme

TAV İşletme Hizmetleri Frankfurt, Kopenhag ve Zürih’te işlettiği özel yolcu salonlarında Çin’deki en yaygın ödeme yöntemi olan Alipay ile ödeme seçeneği sunmaya başladı.

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

İSTANBUL, (DHA)- TAV İşletme Hizmetleri Frankfurt, Kopenhag ve Zürih’te işlettiği özel yolcu salonlarında Çin’deki en yaygın ödeme yöntemi olan Alipay ile ödeme seçeneği sunmaya başladı. Uygulama aşamalı olarak 22 ülkedeki 70 yolcu salonuna yaygınlaştırılacak.

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Avrupa’da işlettiği üç “primeclass” yolcu salonunda Alipay uygulamasını başlattı. Wirecard işbirliğiyle hayata geçen uygulama, Çinli yolcuları hedefliyor. İlk olarak Frankfurt, Kopenhag ve Zürih’te yer alan “primeclass” yolcu salonlarında başlayan uygulama TAV tüm dünyada işlettiği salonlara yaygınlaştırılacak.

2017'DE 260 MİLYAR DOLAR HARCAMA

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan “Çin, şu an küresel turizm pazarında ilk sırada yer alıyor. 2017’de Çinli turistler önceki yıla göre yüzde 7 artışla yurtdışına 131 milyon seyahat gerçekleştirdi ve yaklaşık 260 milyar dolar harcama gerçekleştirdi. Araştırmalar gösteriyor ki, Çinli seyahat severler için deneyim, fiyattan daha önemli. TAV İşletme Hizmetleri olarak, misafirlerimize ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Çin pazarına odaklanma yönündeki çalışmalarımız kapsamında Wirecard ile işbirliğine giderek Alipay uygulamasını üç yolcu salonumuzda başlattık ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Yolcu beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak üzere çözümler yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Wirecard Seyahat ve Ulaşım Satış Başkanı Jan Rübel “TAV İşletme Hizmetleri’ne Alipay hizmetimizi sunarak binlerce seyahatsevere ulaşmak bizim için heyecan verici bir fırsat. Çinli turistler tüm dünyada şirketler için önemli bir hedef kitle oluşturuyor. Tüm dünyada ödeme sistemlerini dijitalleştirme yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Nielsen’in 2017’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre Avrupa’ya seyahat eden Çinli bir turist ortalama 3 bin 250 avro harcıyor ve bu miktarın dörtte biri alışverişe ayrılıyor. Aynı araştırmaya göre, Çinli turistlerin yüzde 91’i kendi ülkelerinde ödeme sistemlerinin bulunması halinde yurtdışındaki harcamalarını arttırabileceklerini belirtiyor. Alipay sayesinde Çinli turistler kur dönüşümü ya da kredi kartlarının geçerli olup olmaması gibi sorulardan kurtuluyor.

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