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TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları kendi kategorilerinde Avrupa’nın en iyi havalimanları seçildi.

TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

İSTANBUL, (DHA)- TAV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları kendi kategorilerinde Avrupa’nın en iyi havalimanları seçildi. ACI World tarafından yolcuların değerlendirmelerine göre verilen ödüller, eylül ayında Bali’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

TAV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları, Avrupa’nın en iyi havalimanları arasında yer aldı. İki havalimanı Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde ödüllendirildi. Üsküp Havalimanı, 'Yılda 2 milyondan az yolcu' kategorisinde, Zagreb Havalimanı da 'Yılda 2-5 milyon yolcu kategorisinde' ödül kazandı. Ödüller, ACI tarafından 91 ülkede 640 bin yolcuyla yapılan anket sonuçlarına göre belirlendi.

"2018'DE 152 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİK"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak bugün yedi ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Geçtiğimiz yıl işlettiğimiz havalimanlarında 152 milyon yolcuya hizmet verdik. Tüm operasyonlarımızın odağında yolcu memnuniyeti yer alıyor. Yolcularımıza güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Bu amaçla, yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek inovatif çözümler üretiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın yolcularımız tarafından takdir edildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle, havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"ASQ, HAVALİMANLARININ PERFORMANSINI DEĞERLENDİRİYOR"

ACI World Genel Sekreteri Angela Gittens, “ASQ ödülleri en iyi müşteri deneyimini sunan havalimanlarının kazanımlarını kutluyor ve havalimanı işletmecileri için en önemli başarıyı oluşturuyor. Havalimanları, giderek rekabetçi hale gelen bir endüstride müşteri deneyiminin iş sonuçları açısından önemli bir araç haline geldiğini fark ediyor. ASQ, havalimanlarının performansını değerlendirmek için küresel ölçekte objektif kriterlere dayanan ve karşılaştırma olanağı sunan tek program” diye konuştu.

Zagreb ve Üsküp’ün yanı sıra, TAV’ın iştirakleri BTA ve TAV İşletme Hizmetleri ile tüm yiyecek-içecek operasyonu, lounge, otopark ve CIP hizmetlerini üstlendiği Umman, Muskat Havalimanı da Ortadoğu’da 'hizmet kalitesini en fazla geliştiren' havalimanı seçildi.

TAV HAVALİMANLARI HAKKINDA

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2018’de iştirakleriyle birlikte bir milyon uçak seferine ve 152 milyon yolcuya hizmet sundu.

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