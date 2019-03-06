TAV iki havalimanıyla 'Avrupa’nın En İyileri' arasına girdi

İSTANBUL, (DHA)- TAV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları kendi kategorilerinde Avrupa’nın en iyi havalimanları seçildi. ACI World tarafından yolcuların değerlendirmelerine göre verilen ödüller, eylül ayında Bali’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

TAV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları, Avrupa’nın en iyi havalimanları arasında yer aldı. İki havalimanı Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde ödüllendirildi. Üsküp Havalimanı, 'Yılda 2 milyondan az yolcu' kategorisinde, Zagreb Havalimanı da 'Yılda 2-5 milyon yolcu kategorisinde' ödül kazandı. Ödüller, ACI tarafından 91 ülkede 640 bin yolcuyla yapılan anket sonuçlarına göre belirlendi.

"2018'DE 152 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİK"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “TAV olarak bugün yedi ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Geçtiğimiz yıl işlettiğimiz havalimanlarında 152 milyon yolcuya hizmet verdik. Tüm operasyonlarımızın odağında yolcu memnuniyeti yer alıyor. Yolcularımıza güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Bu amaçla, yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek inovatif çözümler üretiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın yolcularımız tarafından takdir edildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle, havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.