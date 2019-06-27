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TAV karbon salımlarını sıfırlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa havalimanları 2050’ye kadar karbon salımlarını sıfırlamayı taahhüt etti - 24 ülkede 194 havalimanı işleten 40 havalimanı işletmecisi imza attığı NetZero2050 başlıklı belgeyi Türkiye'den TAV imzaladı

İSTANBUL (AA) - İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanları 2050'ye kadar karbon salımlarını sıfırlamayı taahhüt etti. 24 ülkede 194 havalimanı işleten 40 havalimanı işletmecisi imza attığı NetZero2050 başlıklı belgeyi Türkiye'den TAV imzaladı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı vermeyi amaçlayan kararla İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanları, dünyada bu aşamaya gelen 43 havalimanı arasına girdi.

TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa, havalimanı işletmecilerinin çatı örgütü olan Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) karbon salımını sıfırlamayı öngören taahhüdünü kabul etti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV'ın sürdürülebilirliği tüm operasyonlarının odağına aldığını belirterek, "Paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları ACI tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Sertifikasyonu ACA Programı'nda son seviye olan 'Level 3+ Neutrality' gereklerini yerine getiriyor. Dünyada bu aşamaya gelen 43 havalimanı arasında yer alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Şener, TAV tarafından işletilen Tunus, Enfidha Havalimanı'nın da Afrika kıtasından programa katılan ilk havalimanı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"ACI Europe tarafından verilen ilk Eko-İnovasyon ödülünün sahibi olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın yeni iç hatlar terminali Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik LEED sertifikasına sahip. İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu alanda küresel ölçekteki standartları benimseyerek sektörün öncü markaları arasında yer almak üzere çalışıyoruz."

- "Sektör, iklim hedefleriyle uyumlu hale geliyor"

ACI Europe Başkanı ve Münih Havalimanı CEO'su Dr. Michael Kerkloh Avrupa'daki havalimanlarının karbon salımlarını her yıl azaltarak son 10 yıldır iklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncülük gösterdiğine değinerek, NetZero2050 kararıyla havalimanı işletmeciliği sektörünün Paris Anlaşması ve Avrupa Birliği'nin iklim hedefleriyle uyumlu hale geldiğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Yöneticisi Patricia Espinosa da Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) geçen yılın ekim ayında yayınladığı rapora göre yüzyılın ortasına kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu hedefe ulaşmak için toplumun tamamının ve tüm sektörlerin çabasına ihtiyacımız var. Havalimanı işletmeciliği sektörünün gönüllü olarak bu konuda adım atması bizi cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurt dışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor.

Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket, 2018'de iştirakleriyle birlikte bir milyon uçak seferine ve 152 milyon yolcuya hizmet sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Esenboğa İzmir Adnan Menderes TAV

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