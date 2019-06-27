TAV karbon salımlarını sıfırlayacak

İSTANBUL (AA) - İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanları 2050'ye kadar karbon salımlarını sıfırlamayı taahhüt etti. 24 ülkede 194 havalimanı işleten 40 havalimanı işletmecisi imza attığı NetZero2050 başlıklı belgeyi Türkiye'den TAV imzaladı. TAV'dan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı vermeyi amaçlayan kararla İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanları, dünyada bu aşamaya gelen 43 havalimanı arasına girdi. TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa, havalimanı işletmecilerinin çatı örgütü olan Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) karbon salımını sıfırlamayı öngören taahhüdünü kabul etti. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV'ın sürdürülebilirliği tüm operasyonlarının odağına aldığını belirterek, "Paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratırken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları ACI tarafından oluşturulan Havalimanı Karbon Sertifikasyonu ACA Programı'nda son seviye olan 'Level 3+ Neutrality' gereklerini yerine getiriyor. Dünyada bu aşamaya gelen 43 havalimanı arasında yer alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Şener, TAV tarafından işletilen Tunus, Enfidha Havalimanı'nın da Afrika kıtasından programa katılan ilk havalimanı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "ACI Europe tarafından verilen ilk Eko-İnovasyon ödülünün sahibi olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın yeni iç hatlar terminali Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik LEED sertifikasına sahip. İklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesillere borcumuz olduğuna inanıyoruz. Bu alanda küresel ölçekteki standartları benimseyerek sektörün öncü markaları arasında yer almak üzere çalışıyoruz." - "Sektör, iklim hedefleriyle uyumlu hale geliyor" ACI Europe Başkanı ve Münih Havalimanı CEO'su Dr. Michael Kerkloh Avrupa'daki havalimanlarının karbon salımlarını her yıl azaltarak son 10 yıldır iklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncülük gösterdiğine değinerek, NetZero2050 kararıyla havalimanı işletmeciliği sektörünün Paris Anlaşması ve Avrupa Birliği'nin iklim hedefleriyle uyumlu hale geldiğine işaret etti.