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TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından British Safety Council (BSC) tarafından ödüllendirildi.

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

İSTANBUL, (DHA)- TAV Havalimanları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından British Safety Council (BSC) tarafından ödüllendirildi.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin küresel markası TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdiği çalışmalarla, British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Tüm dünyadan 623 şirketin başvurduğu yarışmanın sonuçları Londra’da düzenlenen törenle açıklandı. Törende ödülü TAV adına İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer aldı.

TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, “TAV Havalimanları olarak, bugün yedi ülkede 18 havalimanının işletmesini yürütüyoruz. Hizmet verdiğimiz her noktada, 30 binden fazla TAV çalışanı yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere 7/24 çalışıyor. TAV olarak kuruluşumuzdan itibaren, mutlu çalışanların mutlu yolcular yaratacağını bilerek çalışanlarımızın mutluluğunu tüm operasyonlarımızın odağına koyduk. Tüm operasyonel süreçlerimizi, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı hale getirmek üzere sürekli gözden geçiriyoruz. Son sekiz yılda İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarıyla bu önemli ödülü kazanmaktan gurur duyuyoruz. Havalimanı işletmeciliği alanında en yüksek standartlarda küresel ölçekte hizmet sunduğumuzu bir kez daha teyit etmekten mutluluk duyuyoruz ve iyi bir ülke temsilciliği yaptığımıza inanıyoruz” dedi.

British Safety Council CEO’su Mike Robinson, “British Safety Council TAV’ın bu başarısını övgüyle karşılıyor. Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü kazananlardan oluşan uzun liste, günümüzde artan sayıda şirketin iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmenin işlerinin başarısı açısından önemini kavradığını gösteriyor. Bu çalışmalar; çalışanlar, onların aileleri, şirketler ve toplumun geneline fayda sağlıyor. Ödül kazananların başarılarını kutlarken, dünyanın her yerindeki şirketleri bu örnekleri takip etmeye ve çalışanlarının iş güvenliğini ve sağlığını operasyonlarının odağına almaya davet ediyoruz” dedi.

British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’ne katılabilmek için kurumların önceki yıl içinde ölümlü bir iş kazası yaşamamış, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ceza almamış ve hakkında bu konuda bir soruşturma başlatılmamış olması gerekiyor.

TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sıfır iş kazası hedefiyle yürüttüğü eğitimler, farkındalık çalışmaları ve çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmesi için yapılan uygulamalarla ödüllendirildi. Jüri, TAV’ın son sekiz yılda 108 farklı konuda 100 bin saat iş sağlığı güvenliği eğitimi gerçekleştirmesini ve bu konuda inovatif bir şekilde farkındalık yaratmak üzere yayınlanan Karikatür RİSK kitabını övgüye değer buldu.

(FOTOĞRAFLI)

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülüTAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

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