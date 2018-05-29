FİNANS

TAV'a İngiltere'den iş güvenliği ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından British Safety Council (BSC) tarafından ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği çalışmalarla, British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

Tav Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyadan 623 şirketin başvurduğu yarışmanın sonuçları Londra'da düzenlenen törenle açıklandı. Törende ödülü TAV adına İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer aldı.

TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sıfır iş kazası hedefiyle yürüttüğü eğitimler, farkındalık çalışmaları ve çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmesi için yapılan uygulamalarla ödüllendirildi.

Jüri, TAV'ın son 8 yılda 108 farklı konuda 100 bin saat iş sağlığı güvenliği eğitimi gerçekleştirmesini ve bu konuda inovatif bir şekilde farkındalık yaratmak üzere yayınlanan KarikatüRİSK kitabını övgüye değer buldu.

\

- "Odağımıza, çalışanlarımızın mutluluğunu koyduk"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, yedi ülkede 18 havalimanını işlettiklerini belirterek, hizmet verdikleri her noktada, 30 binden fazla TAV çalışanının yolculara en iyi seyahat deneyimini sunmak için 7 gün 24 saat çalıştığını bildirdi.

Şirket olarak çalışanların mutluluğunu tüm operasyonlarının odağına koyduklarını aktaran Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm operasyonel süreçlerimizi, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı hale getirmek üzere sürekli gözden geçiriyoruz. Son sekiz yılda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarıyla bu önemli ödülü kazanmaktan gurur duyuyoruz. Havalimanı işletmeciliği alanında en yüksek standartlarda küresel ölçekte hizmet sunduğumuzu bir kez daha teyit etmekten mutluluk duyuyoruz ve iyi bir ülke temsilciliği yaptığımıza inanıyoruz."

British Safety Council CEO’su Mike Robinson ise TAV'ın bu başarısını övgüyle karşıladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü kazananlardan oluşan uzun liste, günümüzde artan sayıda şirketin iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmenin işlerinin başarısı açısından önemini kavradığını gösteriyor. Bu çalışmalar çalışanlar, onların aileleri, şirketler ve toplumun geneline fayda sağlıyor. Ödül kazananların başarılarını kutlarken, dünyanın her yerindeki şirketleri bu örnekleri takip etmeye ve çalışanlarının iş güvenliğini ve sağlığını operasyonlarının odağına almaya davet ediyoruz."

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülüTAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü
Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attıProf. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TAV Havalimanları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Ev alan vatandaşa devletten destek

Ev alan vatandaşa devletten destek

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Emeklilere maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

Ferrero fındık Trabzon basınıyla buluştu

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

TAV’a İngiltere’den 'İş Güvenliğ' ödülü

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Prof. Dr. Alçın: Merkez, geç de olsa doğru bir adım attı

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dubai'den İzmir'e doğrudan uçuşlar başlıyor

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Dağ çileğinin kilosu 100 lira

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.