TAV'dan 24 milyon avro kar

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 270 milyon avroya yükseltti. Şirket aynı dönemde 24 milyon avro kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, 2019 yılının ilk çeyreğinde 29 milyon yolcuya hizmet verdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yılın ilk çeyreğinde dış hat yolcularının Antalya'nın da katkısıyla yüzde 10 arttığını, cirolarının yüzde 9 büyüyerek 270 milyon avroya, FAVÖK'ün yüzde 2 büyüyerek 98 milyon avroya ve net karın da yüzde 233 büyüyerek 24 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Şirketin kuruluşundan bu yana ana üssü olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ticari uçuşların 6 Nisan itibariyle sonlandığını hatırlatan Şener, şunları söyledi:

"TAV olarak taşınma sürecinde bizim üç ana görevimiz vardı. Birincisi, Atatürk Havalimanı'nı son güne kadar yolcularımıza hiçbir aksaklığa meydan vermeden işletmeye devam etmekti. Bunu başardık. İkincisi de yeni İstanbul Havalimanı'nda hizmet verecek şirketlerimiz ve ortaklıklarımız olan ATÜ, BTA, Havaş ve TGS şirketlerimizin sorunsuz şekilde operasyonlarını oraya transfer etmelerini sağlamaktı, bunu da yaptık ve tüm paydaşlarımız için de Atatürk Havalimanı'ndaki taşınma süreçlerini başarılı bir şekilde yönettik. Üçüncüsü ise Atatürk Havalimanı'nda operasyonlarımızın sonlanması nedeniyle çalışanlarımızın işsiz kalmaması için çalışmaktı. TAV insan kaynakları ve İGA insan kaynakları birlikte çalıştı ve terminaldeki çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 85'ine İGA'da veya TAV grubunda bir iş olanağı sağladık.