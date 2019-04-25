FİNANS

TAV’dan 24 milyon euro kâr

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 18:26 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları 2019 yılının ilk çeyreğinde cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 270 milyon euroya yükseltti.

TAV’dan 24 milyon euro kâr

İSTANBUL,(DHA) - TAV Havalimanları 2019 yılının ilk çeyreğinde cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 270 milyon euroya yükseltti. Şirket aynı dönemde 24 milyon euro kâr elde etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Şirketimizin kuruluşundan bu yana ana üssümüz olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ticari uçuşlar 6 Nisan itibariyle sonlandı. TAV olarak taşınma sürecinde bizim üç ana görevimiz vardı. Birincisi Atatürk Havalimanı’nı son güne kadar yolcularımıza hiçbir aksaklığa meydan vermeden işletmeye devam etmekti; bunu başardık. İkincisi ise yeni İstanbul Havalimanı’nda hizmet verecek şirketlerimiz ve ortaklıklarımız olan ATÜ, BTA, Havaş ve TGS şirketlerimizin sorunsuz şekilde operasyonlarını oraya transfer etmelerini sağlamaktı; bunu da yaptık. Ve tüm paydaşlarımız için de Atatürk Havalimanı’ndaki taşınma süreçlerini başarılı bir şekilde yönettik. Üçüncüsü ise Atatürk Havalimanı’nda operasyonlarımızın sonlanması nedeniyle çalışanlarımızın işsiz kalmaması için çalışmaktı. TAV insan kaynakları ve İGA insan kaynakları birlikte çalıştı ve terminaldeki çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 85’ine İGA’da veya TAV grubunda bir iş olanağı sağladık” dedi.

“10’A YAKIN PROJEYİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

“Son olarak, çalışanlarımızın tüm haklarını teslim ettik, kıdem ve ihbar tazminatı olarak bizim gibi bir şirket için bile büyük sayılacak bir tutarı ödedik. TAV Havalimanları olarak biz de genel merkezimizi Vadi İstanbul’daki yeni yönetim ofisimize taşıyarak yedi ülkede işlettiğimiz 14 havalimanına yenilerini eklemek ve büyümemizi sürdürmek üzere çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Şener konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kombine ciromuzun yüzde 37’sini oluşturan hizmet şirketlerimiz de bugün 21 ülkede 62 havalimanında ürün ve hizmetleriyle yer alıyor, onlar da stratejimiz gereği büyümeye devam edecekler. Atatürk Havalimanı’nın işletme süremizin bitiminden önce kapanmasından dolayı uğrayacağımız kaybın tazmini için Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde bizim danışmanlığımızı KPMG, DHMİ’nin danışmanlığını ise PWC yapıyor. Görüşmelerin kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyoruz. 2019’un ilk çeyreğinde dış hat yolcumuz Antalya’nın da katkısıyla yüzde 10 arttı. Ciromuz yüzde 9 büyüyerek 270 milyon euroya, FAVÖK yüzde 2 büyüyerek 98 milyon euroya ve net kar yüzde 233 büyüyerek 24 milyon euroya ulaştı. Kârlı inorganik büyüme fırsatlarına odaklanmaya devam ediyoruz. Şu anda BDT ülkeleri, Afrika ve Doğu Avrupa dahil farklı aşamalarda 10’a yakın projeyi değerlendiriyoruz. Her zamanki gibi projeleri değerlendirirken temel ölçütümüz paydaşlarımız için değer yaratmaya devam etmek.”

“Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum” diyen Şener, “Çalışanlarımızın emekleri ve görev bilinçleri sayesinde Atatürk Havalimanı’nın beş kat büyüttük ve dünyadaki en iyi onuncu, Avrupa’daki en büyük beşinci havalimanı haline getirdik. Çalışanlarımızın yüksek özverili gayretleri neticesinde meydana getirdiğimiz sosyal sermaye ve hissedarlarımızın ve ortaklarımızın güveni ile küresel bir marka yarattık. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu küresel markayı çok daha ileriye taşıyacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

TAV’dan 24 milyon euro kârTAV’dan 24 milyon euro kârTAV’dan 24 milyon euro kâr

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