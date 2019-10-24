TAV'dan 9 ayda 150 milyon avro kar

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "2019'un 9 ayında toplam net karımız 150 milyon avro oldu. Kurda yaşanan oynaklığın azalması nedeniyle devam eden faaliyetlerimizin kar büyümesi FAVÖK büyümesinin üstünde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV Havalimanları , Atatürk Havalimanı dışarıda tutulduğunda 2019'un 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 71,6 milyon yolcuya hizmet verdi.TAV Havalimanları, yılın ilk dokuz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 592 milyon avro ciro açıkladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından TAV'ın devam eden faaliyetlerinden elde ettiği net kar yüzde 28 artışla 93,8 milyon avro oldu. FAVÖK'ünün yüzde 31'ini hizmet şirketlerinden elde eden şirketin küresel ayak izi 28 ülkede 90 havalimanına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak ve ülke turizmine değer katmak üzere çalışıyoruz. Havacılık ve turizm sektörü açısından yılın en kuvvetli dönemi olan üçüncü çeyreği, TAV olarak hem operasyonel hem finansal anlamda iyi sonuçlarla geride bıraktık." ifadelerini kullandı.