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TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 09:40 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları 2018’in ilk yarısında net kârını yüzde 55 artırarak 93 milyon avroya yükseltti.

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

İSTANBUL, (DHA) - TAV Havalimanları 2018’in ilk yarısında net kârını yüzde 55 artırarak 93 milyon avroya yükseltti. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu yüzde 8 artışla 550 milyon avro oldu. TAV yılsonu yolcu trafiği, ciro ve FAVÖK beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları’nın 2018’in ilk yarısında hizmet verdiği yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 31 artarak 67 milyona ulaştı. Şirket aynı dönemde net kârını yüzde 55 artırarak 93 milyon avroya yükseltti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Sektörünüzde lider olabilmeniz için,yatırımda,finansal kabiliyetlerinizde,havalimanı işletmesinde,mühendislikte, tasarımda da lider olmalısınız. Duty-free, yiyecek-içecek,yer hizmetleri, teknoloji şirketleri gibi havalimanı servis şirketlerinizde de lider olmalısınız.İstihdam yaratmada,yetenekli insanları kadronuzda tutmada da lider olmalısınız.Bizim bunu becerdiğimize inanıyorum" dedi.

"NET KÂRIMIZ YÜZDE 55 ARTARAK 93 MİLYON AVRO OLDU"

Şu anda 15 havalimanı yatırımını yapıp işlettiklerini söyleyen Şener şu değerlendirmelerde bulundu;

"Servis şirketlerimizle de, bizim işletmediğimiz 63 havalimanında hizmet veriyoruz. Yani dünyada toplam 20 ülkede 78 havalimanında bulunan bir markayız.Lider olduğumuz her konuda başarılı bir yıl geçiriyoruz. Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 15’ini yurtdışındaki havalimanlarımızdan elde ediyoruz. 2018 yılının ilk yarısında çoğu havalimanımız hizmet verilen dış hat yolcu sayısında tarihi zirvelere ulaşarak rekorlar kırdı. Mayıs 2018’de Antalya Havalimanı’nın da portföyümüze eklenmesiyle birlikte hizmet verdiğimiz yolcu sayısı ilk altı ayda yüzde 31 arttı. Antalya hariç organik yolcu büyümesi ise ilk altı ayda yüzde 16 oldu.Tarihi zirvelerine ulaşan yolcu rakamlarımızı ilk altı ay itibarıyla rekor finansal sonuçlara yansıtmayı başardık. Ciromuz yüzde 8 artarak 550 milyon avroya; FAVÖK yüzde 25 artarak 254 milyon avroya ulaştı. Bu dönemde net kârımız yüzde 55 artarak 93 milyon avro oldu."

"YIL SONU İTİBARİYLE TOPLAM YOLCU SAYISINDA YÜZDE 30'UN ÜSTÜNDE ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Antalya Havalimanı'nın dış hat yolcusu açısından Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı ve önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Şener," Antalya Havalimanı’nın portföyümüze eklenmesiyle birlikte 2018 yolcu beklentilerimizi yukarı yönlü revize ettik. Yıl sonu itibariyle TAV Havalimanları toplam yolcu sayısında yüzde 30'un üstünde artış bekliyoruz. Atatürk Havalimanı dış hat yolcusu büyüme beklentimizi yüzde 8-10 seviyesine ve Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcu sayısında büyüme beklentimizi de yüzde 11-13 seviyesine çektik. Ciroda yüzde 4-6 arası, FAVÖK’te yüzde 14-16 arası ve net kârda önemli oranda çift haneli artış bekliyoruz. Yatırım harcaması beklentimizi ise tüm yıl için 120 milyon Avro olarak revize ettik. 2018 beklentilerimiz kur ve yolcu varsayımlarımız dahilinde, Mayıs 2018’den itibaren Antalya Havalimanı’nı içerecek şekilde ve Atatürk Havalimanı’nı 2018 boyunca işleteceğimiz varsayımıyla hesaplandı" diye konuştu.

"2018’in ilk yarısında yer hizmetleri ortağımız Türk Hava Yolları ile TGS’deki ortaklığımızı 15 sene daha devam ettirme kararı aldık" diyen Şener, şunları söyledi:

"Bu süre uzatımı ile birlikte TGS ve Havaş, İstanbul Yeni Havalimanı’nın getireceği yolcu artışından faydalanacak şirketlerimiz arasında bulunuyor.

BTA, Mart 2018’de Muskat Havalimanı’nda yiyecek içecek hizmetleri vermeye başladı. Muskat operasyonu BTA için büyük bir genişleme oldu. İşletme Hizmetleri 2018’in ilk yarısında Zürih, Kopenhag, Frankfurt ve Muskat’ta yolcu salonları açtı. TAV Technologies altyapı bilişimi konusunda küresel bir marka oldu ve her geçen gün hizmet portföyünü genişletiyor. Türkiye’nin havacılıktaki küresel markası TAV Havalimanları’nı emekleri ve güvenleri ile bugünlere getiren tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

(FOTOĞRAF)

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

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