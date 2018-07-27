TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

İSTANBUL, (DHA) - TAV Havalimanları 2018’in ilk yarısında net kârını yüzde 55 artırarak 93 milyon avroya yükseltti. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu yüzde 8 artışla 550 milyon avro oldu. TAV yılsonu yolcu trafiği, ciro ve FAVÖK beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları’nın 2018’in ilk yarısında hizmet verdiği yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 31 artarak 67 milyona ulaştı. Şirket aynı dönemde net kârını yüzde 55 artırarak 93 milyon avroya yükseltti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Sektörünüzde lider olabilmeniz için,yatırımda,finansal kabiliyetlerinizde,havalimanı işletmesinde,mühendislikte, tasarımda da lider olmalısınız. Duty-free, yiyecek-içecek,yer hizmetleri, teknoloji şirketleri gibi havalimanı servis şirketlerinizde de lider olmalısınız.İstihdam yaratmada,yetenekli insanları kadronuzda tutmada da lider olmalısınız.Bizim bunu becerdiğimize inanıyorum" dedi.

"NET KÂRIMIZ YÜZDE 55 ARTARAK 93 MİLYON AVRO OLDU"