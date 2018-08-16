FİNANS

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

ÖNDE gelen iş dünyası yayınlarından Business Insider yazarı Harrison Jacobs, TAV İşletme Hizmetleri’nin Muscat Havalimanı’nda işlettiği yolcu salonunu dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

İSTANBUL, (DHA)- ÖNDE gelen iş dünyası yayınlarından Business Insider yazarı Harrison Jacobs, TAV İşletme Hizmetleri’nin Muscat Havalimanı’nda işlettiği yolcu salonunu dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

İş seyahatlerini ve havalimanında harcanan süreyi konforlu hale getirmek için yolcu salonlarının iyi bir alternatif olduğunu belirten Jacobs, prime class Muscat Lounge’da yer alan SPA, sinema odası ve oyun merkezi sayesinde "İşinizi bitirseniz bile eğlenmek için bir çok imkan bulunduğunu” söyledi.

TAV İşletme Hizmetleri, Umman Muscat’taki yolcu salonunu bu yıl hizmete aldı. Primeclass markasıyla işletilen 4 bin metrekarelik özel yolcu salonunda yaklaşık 250 bin kişiye hizmet veriliyor. Şirket Muscat’ta özel yolcu salonu işletmeciliğinin yanı sıra otopark ve vale hizmetleri, hızlı geçiş, karşılama ve uğurlama hizmetleri sunuyor. TAV İşletme Hizmetleri Umman’da Maskat’ın yanı sıra Salalah ve Sohar havalimanlarında da yer alıyor. Şirket tüm dünyada 14 farklı ülkede 57 farklı yolcu salonunda yılda 4,5 milyondan fazla misafiri ağırlıyor.

(FOTOĞRAF)

TAV'ın yolcu salonu en iyiler arasındaTAV'ın yolcu salonu en iyiler arasında

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