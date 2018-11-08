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TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

  IBM 2018 İstanbul Think Zirvesi’nde konuşan TAV Grubu’nun CEO’su Sani Şener, yolcu memnuniyetinin önemine dikkat çekti ve "Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro daha fazla harcama yapıyor" dedi.  IBM Türkiye’nin ev sahipliğinde, 7 Kasım’da Volkswagen Arena’da gerçekleşen Think etkinlikleri boyunca IBM’in yapay zeka, bulut, blockchain, siber güvenlik hizmetlerini kapsayan yeni çözümlere odaklanılırken, değişik sektörlerden IBM müşterileri de bu çözümlerin iş süreçlerine kattığı değeri ve dijital dönüşüm vizyonlarını paylaştı.  TAV Grubu’nun CEO’su Sani Şener, TAV'ın dijitalleşme sürecini ve bu çerçevedeki girişimlerini şöyle belirtti:   “Bugün burada IBM’in konuğu olmaktan dolayı çok mutluyum.

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - IBM 2018 İstanbul Think Zirvesi’nde konuşan TAV Grubu’nun CEO’su Sani Şener, yolcu memnuniyetinin önemine dikkat çekti ve "Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro daha fazla harcama yapıyor" dedi.
IBM Türkiye’nin ev sahipliğinde, 7 Kasım’da Volkswagen Arena’da gerçekleşen Think etkinlikleri boyunca IBM’in yapay zeka, bulut, blockchain, siber güvenlik hizmetlerini kapsayan yeni çözümlere odaklanılırken, değişik sektörlerden IBM müşterileri de bu çözümlerin iş süreçlerine kattığı değeri ve dijital dönüşüm vizyonlarını paylaştı.
TAV Grubu’nun CEO’su Sani Şener, TAV'ın dijitalleşme sürecini ve bu çerçevedeki girişimlerini şöyle belirtti:
“Bugün burada IBM’in konuğu olmaktan dolayı çok mutluyum. Bundan seneler önce bir sohbet sırasında ilk ATM’yi Türkler yaptı şeklinde bir söz duymuştum. Acaba doğruluk payı var mı diye düşünürken öğrendim ki ilk ATM’yi IBM Türk yapmış.
“Biz havalimanı işletmesi yapan bir şirketiz. Bizim için yolcu memnuniyeti çok önemli. Bunun için bir araştırma yaptık ve şunu gördük.
“Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro daha fazla harcama yapıyor. Yolcuyu mutlu etmeliyiz.
“Eskiden sadece iş ortaklarını mutlu etmek önemliydi, sonra tüketici memnnuniyeti, sonra da çalışan memnuniyeti önem kazanmaya başladı.
“Yolcu check-in sırasında, pasaport sırasında az beklerse mutlu oluyor. Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından izlemek ve uygun çözümler üretmek için dijital teknolojileri kullanıyoruz.
“Dijitalizasyonun sadece üreten değil kullanan tarafında da olmak lazım. Yolcunun ihtiyacı olan bütün bilgiyi yolcunun önüne sermeliyiz.
“TAV Mobil ile bunu yaptık ve dünyadaki bu uygulamayı geliştiren ilk havalimanlarından biri olduk.”
IGA Systems’ın Genel Müdürü ve İstanbul Havalimanı CIO’su Ersin İnankul, “İstanbul Havalimanı’nın temelleri atılırken 29 Ekim 2018'i gözümüzde canlandırmak için bir entegrasyon şeması çıkardık. Havalimanları için en büyük zorluk entegrasyondur.
“Bu entegrasyonu uygulamak için IBM ile anlaştık. Örneğin, havalimanında yolcular için beklememek çok önemli.
“Bunu sağlamak için IBM ile gerçek zamanlı bir operasyon sistemi kurarak buna IST kodunu verdik. Ancak 4 Ekim’de IST kodunu ISL'ye çevirmemiz yönünde bir talep aldık. Bu kadar kısa sürede bu değişikliği yapmamız zordu ancak IBM bize müthiş bir çözümle geldi.
“Kodu tüm sistemlerde değiştirmek yerine araya kodlar yazarak mesajları havada yakalayıp dönüştüren bir sistem kurduk.
“Bu bizim karşılaştığımız en büyük problemlerden biriydi ama kısa sürede bir çözüm ürettik ve şimdi sorunsuz işliyor” dedi.
IBM Türkiye Genel Müdürü Defne Tozan, bugünü ve geleceği şekillendiren önemli teknolojilerden birinin de yapay zeka ve bulut teknolojileri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“Gündemimizde 3 ana konu var: müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik ve regülasyonlar. Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, düzenlemelerin getirdiği gereklilikleri yerine getirmek için teknoloji yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. IBM olarak biz sahip olduğumuz çözümlerimizle müşterilerimizin yanındayız. Ülkemiz çok büyük bir sanayi hamlesi yaptı ve şimdi sıra içinde bulunduğumuz çağa uygun olarak dijital hamleyi gerçekleştirmekte. IBM Türkiye olarak 80 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomisini şekillendiren sektörler ve müşterilerimizin hep yanında olacağız."
IBM Hibrit Bulut Satışlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Jason Gartner ise, “Yeni gerçekliğimiz hibrit bulut. Bulut çok kısa bir süre içinde maliyetleri düşürmenin bir yolu olmaktan öteye geçip bir dönüşüm ve inovasyon platformu haline geldi. IBM Bulut Özel Platformu çözümümüz, kritik misyona sahip uygulamaların ve hassas veri kümelerinin şirket içindeki sistemlerde saklanmalarına imkan tanıyarak müşterilerin daha düşük bir riskle buluta geçişlerine imkan sağlıyor” dedi.

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor

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