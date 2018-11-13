Tavuk gübresinden elektrik üreten tesis kuruldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) bünyesindeki Teknokent ile sanayi sektörünün iş birliğiyle, tavuk gübresinden elektrik üretebilen biyokütle tesisi kuruldu. 5 yıllık bir çalışma sonucu maliyeti 35 milyon lirayı bulan tesisi, ABD, Japonya, Singapur gibi ülkelerdeki yabancı yatırımcıların kendi ülkelerinde kurmak için Türk mühendislerden destek istediği belirtildi. MCBÜ Teknokent ve sanayi sektörü iş birliğiyle ile oluşturulan biyokütle tesisi faaliyete geçti. Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde tavuk yumurtası üreten özel bir firmada, tavuk gübresinden elektrik üretimi yapılabilen tesis kuruldu. Tesisin sisteminin, dünyada ilk olduğu belirtildi. Tesis, 5 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu geçen ekim ayında 11 megavat elektrik enerjisi üretmeye başladı. Tesiste günlük 400 ton yaş gübre kurutulup, termal enerjiye çevriliyor. Firma üretilen ısı ve elektrik enerjisini kendi kullanıyor. Artan miktarı ise enerji dağıtım firmasına satarak, maddi gelir elde ediyor.

ABD, JAPONYA VE SİNGAPUR KENDİ ÜLKELERİNDE KURMAK İÇİN DESTEK İSTEDİ ABD, Japonya ve Singapur gibi ülkelerdeki yabancı yatırımcıların tesise ilgi gösterdiği, incelemelerde bulunduğu belirtildi. Yabancı yatırımcıların, tesisi kendi ülkelerinde kurmak için Türk mühendislerden destek istediği ifade edildi. Gübrelerden üretilen elektrik enerjisi sonrasında 20 ton kül kaldığı, küllerin tarım ürünlerinin yetişmesinde kullanılmak üzere ham maddeye dönüştürüldüğü de belirtildi. 15 bin metrekare alana kurulan tam otomatik ve çevreci tesisin, kojenerasyon (elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesini sağlayan teknoloji) teknolojisiyle faaliyet gösteriyor. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, projenin yerli ve milli olmasına vurgu yaparak, "Türkiye'nin özellikle enerji alanındaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Proje, burada tamamlanmış olmayacak. Çalışmalarla yüzde 100 yerli bir teknolojiyle, artık biz bu tesislerde enerji üreticeğiz" dedi. 'DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BİR EŞİ BENZERİ YOK'