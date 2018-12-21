FİNANS

Tavuk ve yumurta ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tavuk ve yumurta ihracatı ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 917 milyon dolara ulaştı - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit: - "Gelecek yıl tavuk ve yumurtada en büyük arzumuz kritik seviye olan milyar dolara ulaşmak "

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'den yapılan tavuk ve yumurta ihracatı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 917 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan tavuk ihracatı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 523 milyon dolara çıktı. Tavuk ihracatında ilk sırada 299 milyon dolarla Irak yer alırken, bu ülkeyi 55 milyon dolarla Libya ve 40 milyon dolarla Hong-Kong takip etti.

Türkiye, geçen yıl girdiği Japonya pazarında ise 1,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Yumurta ihracatı da bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 336 milyon dolardan 394 milyon dolara ulaştı. Yumurta ihracatında ilk sırada 281 milyon dolarla Irak yer alırken, 37 milyon dolarla Suudi Arabistan ikinci, 21 milyon dolarla İran üçüncü oldu. Söz konusu dönemde tavuk ve yumurta ihracatı toplamı 917 milyon dolara yükseldi.

- Hedef milyar doları aşmak

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansal mamullerde böyle bir rakama ulaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisine ihracat artışıyla katkı vermenin önemine işaret eden Girit, şunları kaydetti:

"Bu rakama ulaşmamızda bir çok konu var. Bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler sonucu ihracata dayalı büyümeyi kendimize hedef seçtik. İlk olarak miktarsal olarak artmaya başladık. Dünyanın kanatlı eti üretiminde ilk 10 ülkesi içinde yerimizi aldık. Daha sonra çok fazla kalite yatırımları yaptık. Bunların da meyvesini almaya başladık. Yaklaşık 52 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler Türkiye'de üretilen piliç etinin ne kadar kaliteli olduğunu keşfetti ve bunun neticesinde büyüyen bir sonuçla ihracat rakamlarıyla arzu ettiğimiz noktaya yaklaşmaya başladık. Gelecek yıl tavuk ve yumurtada en büyük arzumuz kritik seviye olan milyar dolara ulaşmak."

Girit, sektördeki finansal sıkıntının ihracatla çözülebileceğini dile getirdi.

- "Irak pazarında sıkıntı yok"

Temmuz ayında kanatlı et sektöründe en büyük pazar olan Irak'ın bu ürünlerde gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki haberleri hatırlatan Girit, "Arada bir bu tarz yöntemlere başvuruyorlar. Kendilerine yetebilme oranları belli. Türkiye özellikle yumurta ihracatında dünyanın en büyüklerinden biri ve siz bu ülkeye komşusunuz. Bu karardan vazgeçtiler. Şu an Irak pazarında bir sıkıntı yok diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'ya tavuk ihracatının başladığını anımsatan Girit, rakamların arzu edilen seviyede olmadığını ancak bu pazarın açılmasının çok önemli olduğunu, rakamın zamanla artacağını bildirdi.

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