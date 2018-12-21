Tavuk ve yumurta ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'den yapılan tavuk ve yumurta ihracatı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 917 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan tavuk ihracatı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 523 milyon dolara çıktı. Tavuk ihracatında ilk sırada 299 milyon dolarla Irak yer alırken, bu ülkeyi 55 milyon dolarla Libya ve 40 milyon dolarla Hong-Kong takip etti.

Türkiye, geçen yıl girdiği Japonya pazarında ise 1,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Yumurta ihracatı da bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 336 milyon dolardan 394 milyon dolara ulaştı. Yumurta ihracatında ilk sırada 281 milyon dolarla Irak yer alırken, 37 milyon dolarla Suudi Arabistan ikinci, 21 milyon dolarla İran üçüncü oldu. Söz konusu dönemde tavuk ve yumurta ihracatı toplamı 917 milyon dolara yükseldi.

- Hedef milyar doları aşmak

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansal mamullerde böyle bir rakama ulaşmanın çok önemli olduğunu söyledi.