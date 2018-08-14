Tavuk yumurtası üretimi Haziran’da yüzde 5.5 azaldı

İstanbul, 14 Ağustos (DHA) - Tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5.5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tavuk yumurtası üretiminin Haziran ayında ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 azaldı ve üretimin Haziran ayında 1.5 milyar adet olarak gerçekleşti.
Verilere göre kesilen tavuk sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11.1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2.5 azaldı ve 102 milyon olarak gerçekleşti. Haziran ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 7.6 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.3 artarak 572 bine yükseldi.
Tavuk eti üretimi adedi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 10.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı ve 178,571 tona geriledi. Haziran ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 10 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.8 arttı ve 6,200 ton olarak gerçekleşti.
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