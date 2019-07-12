Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

İstanbul, 12 Temmuz (DHA) - Tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 arttı ve 1.6 milyar adete oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Mayıs 2019” verilerine göre;

“Kesilen tavuk sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8.3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 azaldı ve 109 milyon oldu.

“Kesilen hindi sayısı ise 458 bin adet ile bir önceki aya göre yüzde 1.6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azaldı.

“Tavuk eti üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 8.0 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 azalarak, 193 bin 330 ton oldu.

“Mayıs ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2.1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.4 azaldı ve 4 bin 656 ton oldu.”

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 azaldı.” (Grafik)



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