Tavuk yumurtası üretimi Şubat’ta 1.6 milyar adete çıktı

İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6.7 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 arttı ve 1.6 milyar adete yükseldi ve iki aylık toplam üretim 3.3 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Şubat 2019” verilerine göre;

“Kesilen tavuk sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 azalarak 91 milyona çekildi.

“Kesilen hindi sayısı ise 413 bin adet ile bir önceki aya göre yüzde 4.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 azaldı.

“Tavuk eti üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6.2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalarak, 158 bin 411 tona düştü.

“Şubat ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 15.5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azaldı ve 4 bin 291 ton oldu.”

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.0005 artarken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.0 azaldı.” (Grafik)

