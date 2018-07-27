Tay Group, Cezayir'deki tesislerinden ilk iplik ihracatını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Tay Group, Şubat 2016'da temellerini attığı Cezayir yatırımı kapsamında ilk pamuk ipliği ihracatını Türkiye, Portekiz, Belçika ve Polonya'ya gerçekleştirdi. Tay Group açıklamasına göre, 40 yılı aşkın deneyimini yurt dışına taşıyan Tay Group'un Cezayir Kamu İktisadi Teşekkülleri ile ortak kurduğu Tayal SPA, ülkenin kendi ürettiği ilk pamuk ipliği ihracatına imza attı. 250 hektar arazi üzerine kurulan ve tamamlandığında Avrupa ve Doğu Akdeniz havzasının en büyük tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi unvanını kazanacak kompleksin ilk fazında üretilen pamuk ipliği, Türkiye, Portekiz, Belçika ve Polonya'ya ihraç edildi. Bu ihracatla Cezayir, artık pamuk ipliği ihracatçısı ülkeler arasına katılmış oldu. Tayal SPA, ağustos ayı içinde Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden aldığı siparişleri de teslim edecek. \ - Denim ve kumaş ihracatı da başlayacak Tayal SPA'nın üretime başladığı bir diğer tesis örme kumaş bölümü oldu. Ağustos ayı içinde faaliyete geçecek olan dokuma ve denim ipliği boyama tesisinin ardından şirket, Cezayir iç piyasasının ihtiyaçlarını sağladığı gibi Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine denim ve gömlek kumaşı ihraç edecek.

Tayal SPA'da yatırımın ilk etabı devreye girdiğinde yılda 30 milyon metre denim kumaş, 14 milyon metre non-denim ve gömlek kumaşı, 3 bin 200 ton örme kumaş üretimi gerçekleştirilecek. İkinci fazın tamamlanmasıyla da kompleksin hazır giyim bölümü devreye girmiş olacak. Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği tesiste yılda 12 milyon adet denim ve non-denim, 6 milyon adet gömlek, 12 milyon adet örme konfeksiyon ürünü üretilecek. \ - "Cezayir ekonomisine yıllık 300 milyon dolarlık katkı sağlayacağız" Açıklamada görüşlerine yer verilen Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, gerçekleştirdikleri ihracatın, tekstil ihtiyacının yüzde 90'ını ithal eden Cezayir için çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Artık Cezayir, Tayal SPA ile kendi ürettiği ipliği ihraç eder hale geldi. Diğer tesislerimizin devreye girmesiyle sadece iplik değil; örme kumaş, denim ve gömlek kumaşı ile bu kumaşlardan üretilmiş hazır giyim ürünleri de ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı. Toprak, Cezayir gibi stratejik bir konumda bulunan bir ülkenin tekstilde dışa bağımlı olmasının ülkenin cari açığı üzerinde olumsuz bir etki yaptığını vurguladı.