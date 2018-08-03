FİNANS

"Tayland'ın turizm programlarına Trabzon ve Doğu Karadeniz de konulmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

Tayland Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit: - "Tayland'daki turizm acentelerinin programlarına Trabzon ve Doğu Karadeniz de konulmalı. Bu anlamda ortak çalışma yapılabilir. İki ülke arasındaki 30 günlük vize muafiyetinin büyük avantaj olduğunu da belirtmeliyiz"

Tayland Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Tayland'daki turizm acentelerinin programlarına Trabzon ve Doğu Karadeniz'in de konulması gerektiğini belirterek, "Bu anlamda ortak çalışma yapılabilir. İki ülke arasındaki 30 günlük vize muafiyetinin büyük avantaj olduğunu da belirtmeliyiz." dedi.

Ekarohit, beraberindeki heyetle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti, bölgenin ve kentin ticari hacmine ilişkin bilgi aldı.

Hacısalihoğlu, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yapılacak karşılıklı programlarla ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Trabzon'un, dünyanın bilinen en eski şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, kentte binlerce yıldır ticaret yapıldığına dikkati çekti.

Hacısalihoğlu, Trabzon'un son dönemde sanayi yatırımlarıyla ön plana çıktığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehirdeki 4 organize sanayi bölgesinin yanı sıra 3 bin dönüm üzerine kurulacak, orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği Yatırım Adası projesi başlamak üzere. Yatırım Adası, Rusya, Kafkasya, İran başta olmak üzere Trabzon'un geniş hinterlandına hitap edecek çok önemli bir proje. Ayrıca deniz yoluyla tüm dünyaya bağlantısı bulunuyor. Teknoloji firmalarınızı burada yatırıma davet ediyoruz."

Tayland'ın turizmde önemli bir ülke olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, "Trabzon ve Doğu Karadeniz, özellikle doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih ve kültür açısından çok değerli bir bölge. Tarih ve kültür turizmini seven Taylandlıları bölgemize bekliyoruz." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, Tayland'daki turizm fuarlarına katılmak ve ticaretin geliştirilmesi için ticaret heyetiyle bölgeye ziyarette bulunmak istediklerini de sözlerine ekledi.

- "Tayland'dan Türkiye'ye yılda 25 bin turist geliyor"

Büyükelçi Ekarohit de Tayland ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinde 60'ıncı yılın kutlandığını anımsattı.

Tayland'da turizmin yanı sıra ilaç ve iletişim sektörlerinin geliştiğini belirten Ekarohit, "İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın iyi değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca karşılıklı olarak birbirimizin ürünlerini iyi tanıtmamız lazım." dedi.

Ekarohit, Tayland'dan Türkiye'ye yılda 25 bin turist geldiğine işaret ederek, "Ancak bu turistlerin neredeyse tamamı Ankara, Antalya, İstanbul ve Kapadokya bölgesini geziyor. Tayland'daki turizm acentelerinin programlarına Trabzon ve Doğu Karadeniz de konulmalı. Bu anlamda ortak çalışma yapılabilir. İki ülke arasındaki 30 günlük vize muafiyetinin büyük avantaj olduğunu da belirtmeliyiz." diye konuştu.

Büyükelçi Ekarohit ve Hacısalihoğlu, ziyaret anısına birbirlerine plaket ve hediye takdim etti.

TTSO binasındaki Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezen Ekarohit'e Hacısalihoğlu, tarafından buradaki eserler hakkında bilgi verildi.

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Büyükelçi Phantipha Iamsudha Ekarohit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu Trabzon Türkiye-Tayland ilişkileri

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