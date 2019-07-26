FİNANS

TAYSAD'dan "Bilgi Teknolojileri Araştırması"

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

Çalışmaya göre, bilgi güvenliği konusunda gerekli altyapı yatırımlarını sağlayan dernek üyesi firmalar, söz konusu teknolojilere uygun standartların yerine getirilmesi konusunda da hızla yol alıyor

İSTANBUL (AA) - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından üyelerinin katılımıyla hazırlanan "Bilgi Teknolojileri Araştırması"nda şirketlerin yüzde 52’si kurumsal kaynak kullanımını (ERP) 10 yıldan uzun süredir kullandığı ve bu alanda en fazla tercih ettikleri programın ise SAP markalı yazılımlar olduğu belirlendi.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 450'ye yakın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin temsilcisi olan derneğin çalışma gruplarından ERP ve Bilişim Çalışma Grubu, dernek üyesi firmaların "Bilgi Teknolojileri (BT), siber güvenlik ve Kurumsal Kaynak Planlamaları" (ERP) haritasını çıkardı.

Dernek üyesi 84 firma ile yapılan "TAYSAD Bilgi Teknolojileri Araştırması" adlı çalışmaya göre, bilgi güvenliği konusunda gerekli altyapı yatırımlarını sağlayan firmalar, söz konusu teknolojilere uygun standartların yerine getirilmesi konusunda da hızla yol alıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 73’ünün yıllık bilgi teknolojileri harcamaları 2 milyon liranın altında, yüzde 17'sinin 2-5 milyon lira, yüzde 5'inin 5-10 milyon lira ve yüzde 5'inin de 10 milyon liranın üstünde olduğu belirlendi.

Ayrıca söz konusu harcama miktarı, şirketlerin cirosu ile aynı oranda artış gösterdi.

- Şirketler yabancı yazılımları tercih ediyor

Verilen bilgiye göre, araştırma, firmaların kurumsal kaynak planlamaları (ERP) konusunda geldikleri seviyeyi de ortaya koydu.

Söz konusu araştırma sonuçlarına göre, şirketler büyüdükçe ERP çeşitliliği de aynı oranda arttı. Ankete katılan firmaların yüzde 69’unun yabancı yazılım programlarını kullandığı görüldü.

Söz konusu firmaların yüzde 52’sinin mevcut ERP sistemini 10 yıldan fazla süredir kullandığı ve yeni ERP sistemlerine geçerken de en çok SAP programını tercih ettikleri belirlendi.

ERP sistemlerinin bakımında tercih edilen yöntemlerin dağılımına bakıldığında ise yüzde 40’lık oran ile öz kaynak kullanımı ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 30 ile "uzaktan destek", yüzde 25 ile "dış kaynak" ve yüzde 5 ile de "global IT" takip etti.

- Firmaların yüzde 40'ı veri güvenliği konusunda önlemini aldı

Şirketlerin bulut çözümlerinin de incelendiği araştırma, firmaların yüzde 51’inin bulut kullanmadığını ortaya koydu.

Söz konusu şirketlerin "siber güvenlik" ve "veri güvenliği farkındalığı" incelendiğinde ise firmaların yüzde 40’ının bu konu hakkında bilgi sahibi olduğu ve gerekli önlemleri aldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilgi Teknolojileri Araştırması otomotiv TAYSAD

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