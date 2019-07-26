İSTANBUL (AA) - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından üyelerinin katılımıyla hazırlanan "Bilgi Teknolojileri Araştırması"nda şirketlerin yüzde 52’si kurumsal kaynak kullanımını (ERP) 10 yıldan uzun süredir kullandığı ve bu alanda en fazla tercih ettikleri programın ise SAP markalı yazılımlar olduğu belirlendi.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 450'ye yakın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin temsilcisi olan derneğin çalışma gruplarından ERP ve Bilişim Çalışma Grubu, dernek üyesi firmaların "Bilgi Teknolojileri (BT), siber güvenlik ve Kurumsal Kaynak Planlamaları" (ERP) haritasını çıkardı.

Dernek üyesi 84 firma ile yapılan "TAYSAD Bilgi Teknolojileri Araştırması" adlı çalışmaya göre, bilgi güvenliği konusunda gerekli altyapı yatırımlarını sağlayan firmalar, söz konusu teknolojilere uygun standartların yerine getirilmesi konusunda da hızla yol alıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 73’ünün yıllık bilgi teknolojileri harcamaları 2 milyon liranın altında, yüzde 17'sinin 2-5 milyon lira, yüzde 5'inin 5-10 milyon lira ve yüzde 5'inin de 10 milyon liranın üstünde olduğu belirlendi.