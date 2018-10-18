Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği

Selin GÜRSEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - TAYVAN’IN önde gelen ticaret organizasyonu Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA), Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla forum düzenledi. Forum kapsamında iki ülke ilişkilerini geliştirmek için MÜSİAD ve DEİK ile Mutabakat Anlaşması da imzaladı.

TAITRA dün İstanbul’da, ‘Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu’na ve Tayvan’dan gelen ticaret heyetine ev sahipliği yaptı. TAITRA forumda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) ile Mutabakat Anlaşması imzaladı. Forumun açılış konuşmasını yapan TAITRA Yönetim Kurulu Başkanı James C.F. Huang, "Türkiye ile işbirliğimizi geliştirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"ENERJİYE CİDDİ TALEP VAR"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın ise, böyle protokollerle dünyaya açılmanın Türkiye için gurur verici olduğunu söyleyerek, "Dünyada elektrik talebinin artış hızı bakımından ikinci sıraya yerleştik. Genç nüfusumuzun da etkisiyle çok ciddi bir enerji talebimiz var. Sanayileşiyoruz, gelişmekte olan bir ülkeyiz ve enerji açlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla da bu enerjiyi en uygun şekilde, en uygun maliyetlerle tedarik etme noktasında gayret gösteriyoruz” diye konuştu.