MEHMET ÇALIK - Bu yıl taze incirde 50 milyon dolarlık satış hedefleyen ihracatçılar, Uzak Doğu pazarına hava kargoyla girmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2018'de 50 ülkeye 38 milyon 897 bin dolarlık incir sattı.

İncir ihracatında ilk sırada 15 milyon 345 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 3 milyon 984 bin dolarla Hollanda ve 3 milyon 840 bin dolarla İngiltere izledi.

Raf ömrü çok uzun olmayan incirde son yıllarda hava yoluyla ihracat da tercih edilir hale geldi.

Hava kargo aracılığıyla 2017'de 568 ton incir taşınırken, 2018'de bu rakam 704 tona çıktı. İncir ihracatçısı geçen yıl hava kargoyla 2 milyon 387 bin doları Türk ekonomisine kazandırdı.

Diğer yaş meyve sebze ürünlerinde olduğu gibi incirde de hava kargoyla ihracatın daha da artması bekleniyor.

- Hedef 50 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde incir hasat döneminin başladığını söyledi.