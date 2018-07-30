Taze incirde ihracat hızlı başladı

Türkiye'nin üretim ve dış satımda dünya lideri olduğu taze incirde 1 Temmuz'da başlayan ihracatta bir aylık dönemde 1 milyon 400 bin dolarlık rakama ulaşıldı.

Geçen yıl ilk 30 günde ise 378 bin dolarlık taze incir ihracatı gerçekleştirilmişti.

AA muhabirinin Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, hava şartlarından dolayı bu sene erken başlayan incir hasadı, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Temmuz başında başlayan incir ihracatı önceki dönemlere göre bir hayli hızlı başladı. Geçen yıl bir ayda 378 bin dolar taze incir ihraç edilirken bu sene 30 günde bu rakam 1 milyon 400 bin dolara çıktı.

Aydın'ın verimli topraklarında yetişen taze incir, dayanıklılığı ve lezzeti nedeniyle dış pazarda ilgi görüyor. Şu ana kadar 33 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta ilk sırada Almanya ve Hollanda yer alıyor.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, incirde sezona çok hızlı başlandığını, bunun da ihracatçıyı sevindirdiğini söyledi.