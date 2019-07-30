FİNANS

Taze siyah incirde ihracat hedefi 50 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "2018 yılında 39 milyon dolar olan taze siyah incir ihracatının 2019'da 50 milyon doları aşmasını bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen yaş meyve ihraç ürünlerinden siyah incirde bu yıl iyi bir sezon bekleniyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, sağlığa faydaları ve lezzeti nedeniyle tercih edilen taze siyah incirin ihracat yolculuğunun 29 Temmuz'da başladığını bildirdi.

Taze siyah incirde rekolte ve kalitenin bu yıl çok iyi olduğunu belirten Uçak, ürünün yüksek katma değerinin bulunduğuna işaret etti.

Hava kargo olanağı sayesinde bu üründen elde edilen gelirin de hızla arttığına işaret eden Uçak, "2018 yılında 39 milyon dolar olan taze siyah incir ihracatının 2019'da 50 milyon doları aşmasını bekliyoruz. Ortalama ihraç fiyatı kilogram başına 2,5 dolar olan bu üründe 3 doları geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Almanya, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 40 ülkeye yaş siyah incir gönderildiğini belirten Uçak, ihracatın 2,4 milyon dolarlık bölümünün hava kargoyla yapıldığını, bu alanda da Hong Kong'un büyük bir pay aldığını kaydetti.

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Venezia Mega Outlet'den indirim festivaliVenezia Mega Outlet'den indirim festivali
Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat siyah incir yaş meyve

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

45 yıllık rüya sona erdi!

45 yıllık rüya sona erdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezia Mega Outlet'den indirim festivali

Venezia Mega Outlet'den indirim festivali

Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yüzde 3.3 düşüşle 80.6 puanda

Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yüzde 3.3 düşüşle 80.6 puanda

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Netaş’tan yapay zekada Nvidia ile iş birliği

Netaş’tan yapay zekada Nvidia ile iş birliği

Abdi İbrahim’den 270 kişilik ilave istihdam

Abdi İbrahim’den 270 kişilik ilave istihdam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.