FİNANS

TB2, 80 bin saat havada kalan ilk milli hava aracı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA(İnsansız Hava Araçları) ve SİHA’lar(Silahlı İnsansız Hava Araçları) güvenlik güçlerine  büyük katkı sağlarken Baykar'ın 'Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2'si (TB2)' 80 bin saat havada kalarak gökyüzünde en uzun süre kalan milli hava aracı oldu.

TB2, 80 bin saat havada kalan ilk milli hava aracı oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Aralık (DHA)- Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA(İnsansız Hava Araçları) ve SİHA’lar(Silahlı İnsansız Hava Araçları) güvenlik güçlerine büyük katkı sağlarken Baykar'ın 'Silahlı Bayraktar Taktik Blok 2'si (TB2)' 80 bin saat havada kalarak gökyüzünde en uzun süre kalan milli hava aracı oldu. Konuyla ilgili Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "S/İHA'mız 80 bin saatlik uçuşla havacılık tarihimiz açısından gökyüzünde en uzun süredir görev yapan milli hava aracı olmuş oldu.Çok yakında 100 bin sonra 1 milyon saat inşallah.Lakin Demirağ, Hürkuş'ların önü kesilmeseydi bayrağımız 80 bin değil 80 milyon saattir gökyüzündeydi" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli ve yerli insansız hava aracı olan Bayraktar TB2 TSK'nın birçok operasyonunda aktif rol oynuyor.

Teknik Özellikleri

Haberleşme Menzili: 150 km

Seyir Hızı: 70 kn

Azami Hız: 135 kn

Operasyonel İrtifa: 22,500 ft

Servis İrtifası: 27,000 ft

Uçuş Süresi : 24 Saat

Kanat Açıklığı: 12 m

Boy: 6,5 m

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maks. Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 55 kg

Yakıt Kapasitesi / Tipi 300 lt /

TB2, 80 bin saat havada kalan ilk milli hava aracı oldu

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