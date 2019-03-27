TBB Başkanı Aydın'dan swap işlemlerindeki iddialara ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, "Türkiye’de yerleşik bankaların yurt dışında yerleşik bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalar ile TL-yabancı para takas işlemi yapmadıkları, bu nedenlerle yurt dışı piyasalarda TL’nin faizinin çok yükseldiği yönünde basında yorum ve değerlendirmeler yer almaktadır. Bu değerlendirmeler doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu. Aydın, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’deki bankaların kendilerinin TL likiditesi aradığını, likiditenin kaynağı olmadığını belirtti. "Türkiye’de yerleşik bankaların yurt dışında yerleşik bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalar ile TL-yabancı para takas işlemi yapmadıkları, bu nedenlerle yurt dışı piyasalarda TL’nin faizinin çok yükseldiği yönünde basında yorum ve değerlendirmeler yer almaktadır. Bu değerlendirmeler doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullanan Aydın, Türkiye’deki bankaların kendi aralarında ve uluslararası ilişkilerinde bankacılık düzenlemelerine, teamüllere, ticari esaslara ve sözleşmelere uygun davrandığını aktardı.

Bankaların bilanço, likidite, risk ve bilanço yönetiminde kullandıkları araçlardan bir tanesinin para değişimi/takas olduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “'Swap' olarak da adlandırılan bu işlemde taraflar sözleşmede belirlenmiş zaman içinde farklı para birimlerini veya faiz ödemelerini karşılıklı olarak değiştirirler. Düzenlemelere göre, Türkiye’deki bankalar, yurt dışında yerleşik bankalar ile TL karşılığı yabancı para takas işlemlerini öz kaynaklarının en fazla yüzde 25’i oranında yapabilmektedir. Bu limit içinde olmak kaydıyla, bir bankanın ne miktarda hangi işlemi yapacağı ticari bir karardır. İşlemlerin niteliği, miktarı ve fiyatı ilgili bankaların portföy yapısına, risk anlayışına ve yönetim politikasına göre farklılık gösterebilmektedir.

Türkiye’deki bankalar para piyasalarında TL’de net borç alan durumundadır. Merkez Bankası tarafından sektöre sağlanan günlük likidite ortalama 70 milyar TL düzeyindedir. Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını daha düşük bir enflasyon düzeyinde sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla uyguladığı sıkı para politikası TL’nin bulunabilirliğinde ve fiyatında en önemli belirleyicidir."