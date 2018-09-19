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TBB: Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması uygulamaya girdi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

İstanbul, 19 Eylül (DHA)

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