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TBB: Kredi ödemekte zorlanan şirketlere 24 aya kadar vade yapılabilir

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üye bankalara, "nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan" şirketlerin 15 milyon liraya kadar kredilerinin, "6 aya kadar anapara ödemesiz" olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilmesi için "tavsiye niteliğinde karar" aldı.

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), üye bankalara, "nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan" şirketlerin 15 milyon liraya kadar kredilerinin, "6 aya kadar anapara ödemesiz" olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilmesi için "tavsiye niteliğinde karar" aldı.
TBB'den yapılan "Yönetim Kurulu’nun Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararı Hakkında" başlıklı açıklamada, "Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 17 Ağustos 2018 tarihinde ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik olarak yapılabileceklere ilişkin, takdiri üyelerimize ait olmak üzere tavsiye niteliğinde karar almış ve üyeler ile paylaşmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Yönetim Kurulu Yeni Ekonomik Programı görüşmüştür.
"Buna göre, riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır. Alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir. Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir."
TBB Yönetim Kurulu tarafından, "takdiri üyelere ait olmak üzere" tavsiye niteliğindeki aşağıdaki bir karar alınarak kendileri ile paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, bu karar şöyle açıklandı:
"Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;
• bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış,
• hakkında iflas kararı bulunmayan,
• kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada yapılandırılmamış,
• nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla;
"30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak;
- spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri,
- 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere,
- toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir."
İşletmelerin söz konusu uygulama için bankalara başvurmaları gerektiği de belirtilen açıklamada, "Talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır" denildi ve şu konuların altı çizildi:
"Esasen bankalarımız her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olarak, imkanlar çerçevesinde, tüm sektörler itibariyle müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır. Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir."

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