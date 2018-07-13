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TBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

TBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldi

İstanbul, 13 Temmuz (DHA) TBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldiTBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldiTBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldiTBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldi

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