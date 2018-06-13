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TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 17:00 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak iki trilyon 387 milyar liraya ulaştı.

TBB: Nakdi krediler Nisan’da 2.4 trilyon liraya ulaştı

İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak iki trilyon 387 milyar liraya ulaştı.
TBB Risk Merkezi tarafından yayınlanan aylık bültene göre, nakdi kredilerin iki trilyon 268 milyar lirası bankalar, 51 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 35 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.
Tasfiye olunacak alacaklar Nisan ayı itibarıyla 73 milyar lira olurken, alacakların 67 milyar lirası bankalara; 3.1 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1.7 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1.1 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.
Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler Nisan ayı itibarı ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla bir trilyon 837 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu yüzde 19 ile sektörü toptan ve perakende ticaret ve yüzde 13 ile inşaat sektörü takip etti.
İnşaat sektörü bir yıl içerisinde yüzde 33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayiine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 23 arttı.
Nisan 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olurken, bu sektörü yüzde 3.3 ile imalat ve inşaat sektörleri takip etti.
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 550 milyar liraoldu.
Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 6.0'ını taşıt kredileri ve yüzde 40'ını ihtiyaç kredileri oluşturdu.
Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.1 puan azalarak yüzde 3.3 olarak gerçekleşti.
Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 30.4 milyon oldu Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1.7 milyon artarak 30.4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18.1 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
2018 yılı Nisan ayında 147 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı. Nisan ayında 110 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 78 bin oldu. 23 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.
Nisan dönemi itibarıyla İstanbul’da 191 milyar lira, Ankara’da 52 milyar lira ve İzmir’de 36 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 37 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir ve Mersin oldu.

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